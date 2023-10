Cidadãos que se encontram na Faixa de Gaza receberam nesta sexta-feira (27) uma mensagem disparada pela empresa de telefonia palestina Jawal dizendo que seus serviços de comunicação e de internet seriam interrompidos.

A mensagem foi replicada no Brasil por diplomatas do Ministério das Relações Exteriores.

Pessoas andam sobre escombros em área de Khan Yunis, no sul de Gaza, atingida por bombardeio - Ibraheem Abu Mustafa - 26.out.2023/Reuters

A falta de conexão coloca em risco todo e qualquer contato dos palestinos com o mundo externo. Tem sido por meio de aplicativos de mensagens, por exemplo, que o grupo de brasileiros que tenta deixar o território tem se comunicado com autoridades brasileiras e obtido suporte.

Após o comunicado, a coluna tentou entrar em contato com Hasan Said Rabee e Shahed al-Banna, brasileiros que estão em Rafah, na fronteira com o Egito. Em vão. Eles não recebem as mensagens.

Antes do ataque desta sexta, o sinal já era instável, e a comunicação por mensagem e ligação, difícil.

Mensagens enviadas e não recebidas pelo brasileiro Hasan Said Rabee, após ataque que interrompeu os serviços de internet e telefonia na Faixa de Gaza, nesta sexta (27) - Arquivo pessoal

"Nosso honorável povo em nossa amada pátria. Lamentamos anunciar a cessação completa de todas as comunicações e serviços de internet com a Faixa de Gaza, à luz da agressão em curso", diz o comunicado da empresa de telefonia Jawal.

"Os intensos bombardeios da última hora destruíram as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao mundo exterior, além das rotas anteriormente destruídas durante a ofensiva, o que levou à interrupção de todos os serviços das empresas de telecomunicações na querida Faixa de Gaza", finaliza.

Nesta sexta, os brasileiros que estão no território informaram o Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, que os bombardeios foram intensos na cidade de Rafah, no sul do território, na noite passada.

E mais: eles afirmaram que houve "uso de algum produto que afeta a respiração", segundo diplomatas. "Parece gás lacrimogêneo", descreveram brasileiros que tentam sobreviver.

Em preparação para a invasão terrestre de grande escala à Faixa de Gaza, o Exército de Israel realizou na quinta-feira (26) o que diz ser a maior incursão ao território palestino desde o começo da guerra contra o Hamas, em 7 de outubro.

Blindados entraram e saíram da área que é o foco do conflito no Oriente Médio numa ação para destruir "múltiplos alvos" da facção terrorista, disse Tel Aviv em comunicado.

Nesta sexta, ao menos três pessoas ficaram feridas após um foguete atingir um prédio residencial em Tel Aviv, segundo o jornal The Times of Israel. De acordo com a publicação, dois homens ficaram levemente feridos. Um terceiro, de 20 anos, sofreu lesões moderadas.

O disparo foi reivindicado pelas Brigadas Al-Qasam, braço militar do Hamas.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o foguete atinge o prédio. As imagens não puderam ser verificadas de forma independente.