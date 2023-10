Segundo voo da FAB vindo de Israel traz pets além de repatriados

São Paulo

Programado para aterrissar no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (12), o segundo voo da FAB (Força Aérea Brasileira) usado para trazer brasileiros que estavam em Israel terá em sua tripulação não só os 214 cidadãos repatriados, como também quatro animais de estimação —três gatos e um cachorro.

O voo na aeronave KC-30 decolou de Tel Aviv às 12h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira. A duração estimada do voo é de 14 horas, com previsão de chegada às 3h da quinta (12) na Base Aérea do Galeão, no Rio.

O governo de Israel autorizou que o Brasil resgatasse seus cidadãos do país no Oriente Médio em meio às ofensivas iniciadas no último sábado (7) pelo grupo terrorista Hamas. O conflito já é o maior na nação em cerca de 50 anos, e mais de 2.300 mortes foram confirmadas.

O primeiro voo da FAB com repatriados pousou em Brasília na madrugada desta quarta, às 4h07, transportando com 211 brasileiros que estavam em Israel. A força aérea prevê mais três voos para resgatar brasileiros, com previsão de chegada entre esta sexta (13) e domingo (15). A expectativa é de que, somados, os voos tragam de volta ao país mais 480 repatriados.

A repatriação poderá ser repetida na próxima semana, caso haja necessidade. No total, mais de 2.000 brasileiros tinham solicitado o resgate, sendo a maioria deles turistas hospedados em Tel Aviv e Jerusalém.

O governo também estuda formas de retirar cidadãos brasileiros de territórios palestinos, em particular através do Egito, Jordânia e Líbano. Há 28 brasileiros na Faixa de Gaza que pediram para serem resgatados do local em meio ao conflito.