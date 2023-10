PIB da China cresce 4,9% no terceiro trimestre, acima do esperado

Pequim | Reuters

A economia da China cresceu a um ritmo mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, segundo dados oficiais divulgados na noite desta terça-feira (17).

De acordo com os dados divulgados pelo órgão oficial de estatísticas, o PIB do país cresceu 4,9% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior —analistas consultados pela Reuters previam um aumento de 4,4%. No segundo trimestre, a expansão foi de 6,3% na base anual.

Os dados mostram que a economia chinesa está se recuperando mais rapidamente do que o esperado, sugerindo que a recente recuperação pode ser suficiente para atingir a meta de crescimento anual do país, de 5%.

Na base trimestral, a economia cresceu 1,3% no período, acelerando em relação a taxa revisada de 0,5% no segundo trimestre, e acima da previsão de crescimento de 1%.

A economia enfraqueceu no segundo trimestre após uma breve recuperação pós-Cóvid, puxada por uma crise no setor imobiliário e dívidas devido a um longo período de investimento em infraestrutura.

A segunda maior economia do mundo começou a mostrar sinais de estabilização graças a uma série recente de medidas políticas, mas uma crise imobiliária prolongada, incertezas sobre emprego e renda familiar e baixa confiança entre as empresas privadas representam riscos para uma recuperação duradoura.

O governo de Xi Jinping anunciou nas últimas semanas uma série de medidas, incluindo mais gastos com obras públicas, cortes nas taxas de juros, flexibilização do setor imobiliário e esforços para fortalecer o setor privado.

A produção industrial em setembro cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, mais forte do que o esperado, mas o ritmo foi o mesmo de agosto, segundo os dados. Os analistas esperavam um aumento de 4,3%.

O crescimento das vendas no varejo, um indicador do consumo, também superou as expectativas, subindo 5,5% no mês passado e acelerando em relação a um aumento de 4,6% em agosto. Os analistas esperavam que as vendas expandissem 4,9%.

Já o investimento em capital fixo cresceu 3,1% nos primeiros nove meses de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior.