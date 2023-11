Aeroporto de Hamburgo fecha após ser invadido por carro em possível 'situação com reféns'

Frankfurt (Alemanha) | Reuters

A polícia de Hamburgo, na Alemanha, reportou neste sábado (4) uma "situação com reféns" depois que um homem atravessou uma barreira de segurança do sítio aeroportuário da cidade com uma criança no carro.

O aeroporto fechou para todas os pousos e decolagens logo após o incidente, por volta das 20h no horário local (16h no horário de Brasília).

Visão geral do terminal 2 do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha - Wikimedia

Segundo um porta-voz da polícia local, um carro com um homem de 35 anos e uma criança de 4 anos estava estacionado sob um avião, levando ao acionamento de um forte esquema policial no local.

Declarações iniciais da polícia dão conta de que que, provavelmente, trata-se de uma disputa de custódia. A mãe da criança disse à polícia que o pai havia entrado em contato com ela sobre o ato.

A polícia não confirmou declarações anteriores, segundo as quais o homem estaria armado e atirando.

Segundo o aeroporto, 27 voos foram afetados.