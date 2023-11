Ativista palestina é detida na Cisjordânia sob acusação de incitar terrorismo

Jerusalém | AFP

A palestina Ahed Tamimi, 22, conhecida ativista contra a ocupação israelense da Cisjordânia, foi detida em sua cidade natal de Nabi Saleh sob a acusação de incitar o terrorismo, anunciou o Exército de Israel nesta segunda-feira (6).

A ativista palestina Ahed Tamimi participa de comício em Londres, em 2019 - Daniel Leal - 11.mai.19/AFP

Questionada sobre o motivo da detenção, uma autoridade do serviço de segurança de Israel enviou à agência de notícias AFP uma publicação atribuída a Tamimi que circulou nas redes sociais. O texto, em árabe e em hebraico, pede o massacre de israelenses em "todas as cidades da Cisjordânia, Hebron e Jenin". A mãe da ativista, porém, nega que a filha tenha escrito ou divulgado a mensagem.

"Há dezenas de contas [nas redes sociais] com a foto de Ahed, mas com as quais ela não têm vínculo. Quando Ahed tenta abrir uma conta, ela é bloqueada imediatamente", disse à AFP Narimane Tamimi, a mãe da ativista. "Eles a acusam de ter publicado uma mensagem que incita a violência, mas Ahed não a escreveu."

A AFP não conseguiu verificar se a conta usada para divulgar a mensagem de ódio pertence à ativista. Tamimi foi detida durante uma operação do Exército que tinha o objetivo de "deter indivíduos suspeitos de participar em atividades terroristas e incitar o ódio" no norte da Cisjordânia. As autoridades de segurança não informaram o paradeiro da ativista, limitando-se a dizer que ela foi detida para ser interrogada.

Narimane, a mãe de Tamimi, afirmou que seu marido, Bassem al Tamimi, foi detido em 20 de outubro quando retornava de uma viagem e, desde então, a família não tem notícias dele.

A ativista Ahed Tamimi nasceu em 31 de janeiro de 2001 e ficou famosa aos 14 anos após ser filmada mordendo um soldado israelense para impedir a detenção de seu irmão mais novo. Em dezembro de 2017, aos 16 anos, ela deu um tapa em um soldado de Israel no quintal de sua casa.

Em 19 de dezembro de 2017, a jovem foi detida pelos militares e depois condenada a oito meses de prisão. Ela foi liberada em 29 de julho de 2018. Desde então, Tamimi se tornou um símbolo mundial da causa palestina e é considerada pelos palestinos um exemplo de coragem diante da repressão israelense nos territórios ocupados.

Um retrato de Tamimi foi pintado perto de Belém, no muro de separação construído pelos israelenses na Cisjordânia.

A comunidade internacional teme que a guerra entre Israel e Hamas se estenda à Cisjordânia, território ocupado por Israel. Desde o dia 7 de outubro, quando terroristas do Hamas romperam barreiras e assassinaram cerca de 1.400 pessoas em Israel, 121 mortes já foram registradas na Cisjordânia.