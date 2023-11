EUA fecham pontes em fronteira com Canadá após explosão de carro investigada pelo FBI

Boa Vista

A explosão de um veículo em uma das pontes que cruzem a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, na região das Cataratas do Niágara, nesta quarta-feira (22) provocou o fechamento desse e de outros três pontos de travessia entre os dois países.

Ao menos duas pessoas morreram no incidente, segundo a imprensa americana.

A causa da explosão ainda não foi determinada pelas autoridades. O escritório regional do FBI em Buffalo, no estado de Nova York, afirmou em publicação no X que a agência estava coordenando ações com as autoridades locais, estaduais e federais para investigar a explosão.

"Como a situação é muito fluida, isso é tudo o que podemos dizer no momento", diz o FBI na publicação.

A governadora do estado, a democrata Kathy Hochul, disse que foi informada sobre o incidente e está monitorando de perto a situação, acrescentando que "as agências estaduais estão no local e prontas para ajudar".

A Casa Branca diz que está "monitorando de perto a situação na fronteira entre EUA e Canadá".