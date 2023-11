Homem armado faz criança refém, e aeroporto na Alemanha continua fechado

Hamburgo | Reuters

O aeroporto de Hamburgo permaneceu fechado neste domingo (5), informaram as autoridades, enquanto a polícia lida com uma situação de reféns envolvendo um suposto homem armado.

O aeroporto fechou para todas as decolagens e pousos na noite de sábado (4), depois que diversos agentes da polícia chegaram ao local após um homem atravessar uma barreira de segurança do aeroporto com uma criança no carro.

O carro estacionado sob avião da Turkish Airlines - Fabian Bimmer - 5.nov.23/Reuters

O carro com o homem de 35 anos e uma menina de 4 está estacionado sob um avião da Turkish Airlines, disse um porta-voz da polícia.

"Atualmente, devemos presumir que ele possui uma arma de fogo real e possivelmente também dispositivos explosivos", informou a polícia no domingo na rede social X.

Os negociadores estão em contato com a pessoa no carro e se comunicam por meio de um tradutor em turco, disse a polícia, acrescentando que sua principal prioridade era a proteção da criança, que, segundo eles, estava fisicamente bem.

Segundo a polícia, a mãe da criança informou que o pai manteve contato com ela. As autoridades não confirmaram rumores anteriores de que o homem havia disparado.

As autoridades aeroportuárias de Hamburgo informaram que 286 voos com cerca de 34.500 passageiros estavam programados para este domingo.