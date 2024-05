Trump diz que ação da polícia contra estudantes nos EUA é 'coisa linda de se ver'

São Paulo | Reuters

O ex-presidente dos EUA e candidato à Casa Branca pelo partido Republicano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (1º) que a ação da polícia contra estudantes pró-Palestina na Universidade Columbia, em Nova York, "foi uma coisa linda de se ver", chamando os manifestantes de "completamente malucos e simpatizantes do Hamas", a facção palestina responsável pelos ataques a Israel em 7 de outubro de 2023.

Durante um evento de campanha no estado do Wisconsin, Trump disse que Nova York "estava sob cerco", e elogiou a atuação dos policiais, que desocuparam um prédio em Columbia e prenderam cerca de 300 manifestantes na noite de terça-feira (30), tanto nesta universidade quanto no City College of New York.

O candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano, Donald Trump, durante um evento de campanha em Wisconsin - Scott Olson - 1.mai.2024/Getty Images via AFP

Columbia tem sido o epicentro dos protestos estudantis contra o apoio americano aos ataques de Israel em Gaza. Essas manifestações se espalharam por dezenas de instituições de ensino nos EUA.

Trump também disse aos seus apoiadores no comício que " as cidades e vilas de vocês logo vão estar aceitando gente de Gaza e de outros lugares", em referência ao plano do governo do democrata Joe Biden de permitir a entrada de alguns refugiados palestinos nos EUA.

Uma reportagem da CBS News disse ter obtido acesso a documentos internos do governo detalhando o plano, que envolve uma série de investigações sobre os refugiados. Uma porta-voz da Casa Branca afirmou na quarta que o governo pretendia trazer para os EUA palestinos que tem familiares americanos.

Na semana passada, Trump também disse que as manifestações pró-Palestina no país são motivadas por um "ódio imenso", e afirmou que a violência durante o protesto de supremacistas brancos em Charlottesville em 2017, quando estava na Casa Branca, foi "bem menor". Na época, uma manifestante contrária aos atos neonazistas foi morta depois que um carro dirigido por um neonazista se chocou propositalmente contra uma multidão.

Os comícios de Trump desta quarta em Wisconsin e Michigan foram os primeiros eventos de campanha do ex-presidente desde que o julgamento no qual é acusado de fraude começou, no dia 15 de abril. A acusação afirma que Trump maquiou as contas da sua empresa para encobrir pagamentos a uma ex-atriz pornô durante sua campanha presidencial de 2016.