EUA não previram rival como a China, afirma Nobel de Economia

Antes de falar com Joseph Stiglitz, um dos membros de sua equipe surpreendentemente numerosa pede se posso adiantar as minhas perguntas. O laureado com o Nobel, ao que parece, aprecia o tempo para se preparar. Os críticos dele podem rir: ele não esteve se preparando nas últimas três décadas? Certamente sua crítica de esquerda aos mercados livres agora vem naturalmente?

Stiglitz, presidente do conselho de consultores econômicos de Bill Clinton e depois economista-chefe do Banco Mundial durante a década de 1990, alcançou fama com seu ataque ao FMI (Fundo Monetário Internacional) mais vendido, o best-seller "A Globalização e seus Malefícios", de 2002. Desprezado pela revista The Economist, para muitos esquerdistas ele se tornou o economista.

Algumas coisas mudaram. Aos 81 anos, Stiglitz finalmente se sente em ascensão. O ceticismo em relação às regras comerciais é agora uma sabedoria recebida entre democratas e republicanos. "Onde eu estava em 2000 sobre globalização é realmente onde o mundo está hoje", diz ele, jovialmente e aparentemente espontaneamente. Até o FMI absorveu sua crítica.

O presidente dos EUA, Joe Biden, adotou algumas políticas pró-trabalhadores de grande porte com as quais Stiglitz concorda. O Nobel também está reivindicando reconhecimento pela confirmação da queda na inflação.

Em novembro, ele deu uma "volta da vitória" em nome daqueles economistas que, como ele, argumentaram que os preços em alta eram uma reação "transitória" aos problemas de cadeia de suprimentos.

"Se você não tivesse feito nada além de normalizar as taxas de juros para 3%, 3,5%, 4%, a inflação hoje seria pouco diferente do que é." A inflação ao consumidor nos EUA foi ligeiramente maior do que o esperado em março.

"Inevitavelmente haverá variações de mês a mês. [Mas] a inflação caiu dramaticamente —como a 'equipe transitória' havia previsto— sem o aumento do desemprego da maneira que a outra equipe havia dito ser necessário."

No entanto, a nova ordem global também apresenta desafios para a visão de mundo de Stiglitz. Ele pediu um acordo melhor tanto para os pobres do mundo quanto para as regiões desindustrializadas do oeste: as necessidades dos dois frequentemente entram em conflito.

Os EUA querem criar empregos industriais verdes produzindo carros elétricos e painéis solares, mas reclamam que as importações chinesas representam uma concorrência desleal.

A China é um jogador construtivo no comércio global? "De muitas maneiras, devido à opacidade de seu sistema, não sabemos completamente."

A ironia, ele diz, é que desde 2019 os EUA bloquearam a nomeação de novos juízes para o órgão de apelação da OMC, o principal tribunal de apelações para o comércio mundial, "então não temos uma maneira legal e formal de dizer se eles violaram as regras ou não".

O problema subjacente é que os EUA não previram um rival como a China, diz Stiglitz. Mesmo sem subsídios, o país asiático "poderia competir apenas por causa da escala de sua economia e do número de engenheiros que tem. Nosso subinvestimento em engenharia e seu superinvestimento em engenharia — isso não é uma violação comercial, é um erro estratégico. Eles se colocaram em uma vantagem comparativa, e não chegamos a um acordo com isso."

O sucesso da China em veículos elétricos também é uma evidência para Stiglitz de que, na política climática, regulamentações muitas vezes funcionam melhor do que subsídios.

Há mais de uma década, "eu estava em uma reunião com o primeiro-ministro [Wen Jiabao] onde ele disse às empresas de automóveis: vocês têm que ser elétricos em cinco anos ou estão fora daqui. A China deixou claro que será um país de VE [veículos eletrônicos]; nós não."

Então, Stiglitz apoia trazer empregos industriais de volta para casa? "A pandemia deixou muito claro que não temos uma economia resiliente e que as fronteiras importam. Não importa quais sejam nossos acordos, quando a situação aperta, vamos colocar nossos cidadãos em primeiro lugar."

Um colega laureado com o Nobel, Angus Deaton, recentemente mudou para argumentar que os líderes dos países ricos devem priorizar seus próprios cidadãos em relação aos mais pobres do mundo.



Stiglitz discorda: se o ocidente for visto priorizando seu próprio povo, falhará em incentivar a cooperação global, por exemplo, sobre a mudança climática. "Podemos implementar políticas industriais em que haja mais compartilhamento de tecnologias verdes."

Stiglitz gosta do slogan de-risking (algo como limitar as relações de risco): ter a produção de chips de alta qualidade concentrada "em uma ilha, Taiwan, é loucura". O protecionismo dos republicanos deriva de ver o mundo como "soma zero", enquanto os democratas estão preocupados que os ganhos do comércio tenham sido absorvidos pelas corporações, não pelos trabalhadores.

Além disso, "os democratas ainda acreditam em um sistema baseado em regras, eles simplesmente não acham que a China esteja obedecendo às regras, e estão tentando descobrir que tipo de sistema baseado em regras pode funcionar em um mundo com tanta heterogeneidade".

O limite da liberdade

O novo livro de Stiglitz, "The Road to Freedom" ("O Caminho para a Liberdade", em tradução livre), busca resgatar a ideia de liberdade da direita americana. Ele aponta que os EUA nasceram da ideia de não haver tributação sem representação. Alguns cidadãos parecem agora rejeitar o conceito de tributação mesmo com representação.

A liberdade não é algo que pode ser facilmente maximizada, como os libertários gostariam. Envolve compensações: a liberdade de uma pessoa de portar uma arma limita a liberdade de muitas crianças de irem à escola; a liberdade de uma empresa farmacêutica de cobrar o que quiser entra em conflito com a liberdade dos doentes de viver.

A incapacidade da direita de compreender tais compensações é sua "falha filosófica fundamental", escreve Stiglitz. Ela criou uma sociedade desigual e desonesta, que é parcialmente personificada por Donald Trump: a Universidade Trump, a escola com fins lucrativos que ele fundou, foi, como muitos negócios nos EUA, construída sobre a exploração; Trump ele mesmo, como muitos jovens ricos nos EUA, acredita ter o direito de quebrar as regras da sociedade.

O populismo é mais forte em países como Brasil, EUA e Hungria, que não abordaram a desigualdade, argumenta Stiglitz. A estagnação dos padrões de vida, e a consequente perda de esperança, cria "um campo fértil para [um] demagogo como Trump... Ele é o que o neoliberalismo produz."

Stiglitz recebeu o Prêmio Nobel de 2001 por seu trabalho sobre como a informação imperfeita afeta os mercados, mas ele não havia pensado que isso se aplicava a pessoas criando deliberadamente desinformação.

"Não tínhamos contemplado totalmente o quão malvadas as pessoas poderiam ser! Eu poderia saber de algo, eu guardaria para mim, mas havia leis contra fraudes e tínhamos princípios científicos, você não poderia simplesmente mentir."

As soluções de Stiglitz frequentemente sugerem que os EUA deveriam ser mais como a Europa: regulação online, licença médica e férias remuneradas. Por que os EUA continuam superando a Europa em crescimento e inovação tecnológica? Sua resposta é dupla.

Primeiro, os números de crescimento dos EUA são inflados por tendências demográficas. "Uma vez que você corrige para parte da demografia, não estamos indo tão bem."

Segundo, o PIB não é suficiente. "Estamos falhando. Nossa expectativa de vida está diminuindo. Os dados sobre infelicidade —estamos muito mal." No geral, "se você fosse um cidadão típico, preferiria acabar na Suécia ou nos EUA? A resposta é inequívoca. Não será nos EUA."

O potencial do Vale do Silício é real, mas "muito", ele argumenta, se deve ao apoio do governo e às universidades sem fins lucrativos como Stanford e Berkeley. De qualquer forma, "este mundo [tecnológico] é a antítese do mundo de Trump. Ele queria cortar os gastos com pesquisa."

No entanto, o governo está sob pressão: os índices de dívida pública em relação ao PIB aumentaram no Ocidente. Stiglitz está preocupado? Não com os EUA.

"A taxa de crescimento nos últimos cem anos foi muito superior à taxa de juros real, que é realmente a variável crítica na sustentabilidade da dívida. Investir em infraestrutura com aumento de impostos também impulsionaria o crescimento", ele argumenta.

A zona do euro, onde os países não podem imprimir sua própria moeda e têm menos espaço para aumentos de impostos, é diferente. "É difícil não se preocupar com a dívida italiana, por exemplo."

A Stiglitz-nomia teve um breve momento na política argentina. Um pupilo de Stiglitz, Martín Guzmán, foi nomeado ministro da economia em 2019. Ele pediu a reestruturação do fardo da dívida da Argentina, mas acabou renunciando em 2022 incapaz de obter apoio para cortes de gastos.

Quais são as lições? "Você não pode separar a economia da política. Mas para o mundo como um todo, a ausência de um procedimento de falência [soberana] é realmente uma falha crucial." Stiglitz também citou aprovação do presidente de esquerda do Chile, Gabriel Boric, cujas ideias também enfrentaram duramente a realidade.

O Caminho para a liberdade é marcante em seu nojo moral pelo "egoísmo", "materialismo" e "desonestidade" do capitalismo neoliberal. Stiglitz reclama sobre companhias aéreas que perdem bagagens, redes telefônicas não confiáveis, centrais de atendimento que te mantêm em espera por horas. É claramente pessoal.

"Estávamos falando apenas neste fim de semana — quantas pessoas conhecemos, especialmente os idosos, que estão enfrentando o problema de golpes. Tanto de nossas vidas têm que ser gastas de uma maneira defensiva que é realmente muito desagradável."

Ele zomba de seus colegas economistas como sofrendo de "dissonância cognitiva: você passa a vida provando que os mercados são eficientes, e então passa o resto da vida lidando com as óbvias ineficiências da economia de mercado."

Fico pensando se a mesma dissonância cognitiva se aplica a ele. Stiglitz argumenta que "na maioria das vezes não há legitimidade moral para os rendimentos de mercado". Isso se aplica também aos seus próprios ganhos?

Ele encara a pergunta com bom humor. "Os salários que todos nós recebemos não podem ser justificados em nenhum sentido moral. Algumas das coisas que faço podem gerar bilhões de dólares para outra pessoa. Quanto disso é atribuível ao que fiz? Nem sei como pensar sobre isso."

Ele sabe "que as pessoas que trabalham muito, em empregos muito desagradáveis, não estão recebendo um salário que as compense" em relação a outros. O salário mínimo federal dos EUA é "o mesmo de 65 anos atrás, ajustado para a inflação. É quase inacreditável." Algumas coisas deveriam mudar, mesmo que Stiglitz permaneça confiável e constante.