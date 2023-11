O que Xi Jinping quer nos Estados Unidos

Washington

Xi Jinping desembarca em San Francisco nesta terça para participar da cúpula anual da Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na sigla em inglês), bloco que reúne economias do Pacífico. Os encontros do líder chinês com Joe Biden e com empresários, marcados para esta quarta, são uma tentativa de apaziguar os ânimos entre os dois países e atrair investimentos para a economia chinesa.

Segundo o Wall Street Journal, Xi queria encontrar os empresários antes mesmo de se reunir com Biden, o que indica a ansiedade de Pequim para voltar a atrair investimentos;

O pedido foi recusado pela Casa Branca, que temia que o gesto fosse visto como desprestígio, e os chineses aceitaram.

Xi deve reencontrar Joe Biden nesta quarta; na foto, a reunião deles na cúpula do G20 na Indonésia, no ano passado - Kevin Lamarque/REUTERS

Os ingressos mais baratos para o jantar dos empresários com Xi, organizado pelo Comitê Nacional para as Relações EUA-China, custaram US$ 2.000 (cerca de R$ 10.000). As vagas na mesma mesa do líder chinês saíram por não menos que US$ 40 mil (R$ 196 mil). As entradas se esgotaram em poucas horas.

Os organizadores disseram que Xi fará "um grande discurso" no evento. A expectativa é que ele anuncie alguma medida econômica mais robusta, como um pacote de incentivos ao setor privado ou reformas, em ações que podem impactar o setor imobiliário, o mercado de capitais e as dívidas nas províncias.

Se a agenda com empresários será robusta, pouco foi divulgado sobre o encontro do chinês com o presidente dos EUA. Novidades sobre restauração de canais de comunicação militares, aumento no número de voos diários entre os dois países e acordos para o combate às mudanças climáticas são aguardados. Não muito mais do que isso.

Por que importa: o encontro é um evento raro que não deve se repetir tão cedo. O que se espera da conversa, além da imagem do aperto de mãos, é que os dois consigam encontrar garantias mínimas para evitar fricções mais sérias entre seus países em um ano tão delicado como o que virá, com eleições em Taiwan e nos EUA.

Pare para ver

'Asas', tela da artista chinesa-americana Hung Liu - Reprodução

Autor: "Asas", tela da artista chinesa-americana Hung Liu. Falecida em 2021, ela foi uma das primeiras mulheres chinesas a estabelecerem nos Estados Unidos uma carreira nas artes. Suas pinturas e gravuras refletem os traumas que viveu ao enfrentar o longo período da Revolução Cultural na China. Leia mais sobre ela aqui.

O que também importa

★ A China considera retomar compras do Boeing 737 Max. Isso findaria o congelamento nas compras de aeronaves da Boeing pelo país. Pequim proibiu que companhias aéreas adquirissem o modelo há quatro anos, após uma sucessão de acidentes com a aeronave. Segundo a Bloomberg, o sinal verde pode vir após o encontro entre Xi e Biden em San Francisco.



★ O chanceler do Japão, Yoshimasa Hayashi, pediu que o regime chinês liberte um cidadão japonês preso e condenado a 12 anos de prisão sem que acusações formais tenham sido reveladas. O homem tem cerca de 50 anos e trabalhava na Astellas Pharma, uma empresa farmacêutica com sede em Tóquio. Ele é apenas um dos cinco japoneses detidos na China, dois dos quais julgados e considerados culpados por crimes quase sempre relacionados à espionagem. O Ministério das Relações Exteriores não comentou o apelo.



★ A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, alertou que empresas chinesas que ajudarem a Rússia em seu aparato de guerra enfrentarão "consequências significativas" em breve. A declaração foi dada após uma reunião de dois dias de Yellen com o vice-premiê chinês, He Lifeng. Ela pediu ajuda do colega na repressão dessas atividades. He não comentou.

Fique de olho

A Meta Platforms, dona do Facebook, anunciou ter fechado um acordo com o gigante chinês Tencent para vender uma nova versão, mais barata, do seu headset de realidade virtual na China.

A Tencent terá os direitos exclusivos de comercialização do equipamento da Meta na China. Ele deve chegar ao mercado no fim de 2024.

A Meta retorna à China 14 anos após o Facebook ser bloqueado no país por ter servido de plataforma para a comunicação de manifestantes do movimento de independência do Turquestão Oriental em Xinjiang, província de Urumqi.



Por que importa: nos anos que se seguiram ao bloqueio do Facebook na China, Mark Zuckerberg fez de tudo para influenciar o regime chinês a rever a decisão. Simbolismos como correr na Praça da Paz Celestial, aprender mandarim e promover esforços de Pequim em limpar o poluído ar da capital não funcionaram.



Agora, a Meta chega para explorar um novo mercado. A empresa tenta controlar a plataforma de realidade virtual mais popular do mundo e colocar a concorrência do seu VisionPro para escanteio.



Não está claro como o regime chinês vai reagir à inovação: não há qualquer regulação sobre o tema no país, o que torna investimentos arriscados.

Meta Quest, headset de realidade virtual da companhia - Divulgação

