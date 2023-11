Socorristas buscam sobreviventes de terremoto que já matou 137 no Nepal

Katmandu | Reuters

Socorristas no Nepal começaram neste sábado (4) a cavar os escombros de casas desabadas, procurando por sobreviventes após o pior terremoto do país em oito anos ter matado 137 pessoas e abalado prédios.

O tremor atingiu a região de Jajarkot, no oeste do país, na noite de sexta-feira (3), com magnitude de 6,4, segundo o Centro Sismológico Nacional do Nepal. O Centro de Pesquisa Geocientífica da Alemanha mediu a intensidade em 5,7 e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, em 5,6.

Casas em ruínas no Nepal, destruídas pelo terremoto - Balkumar Sharma/AFP

Três cidades e três vilas foram afetadas em Jajarkot, que tem uma população de 190 mil habitantes, com vilas espalhadas em colinas remotas. Pelo menos 85 pessoas ficaram feridas em Rukum West e 55 em Jajarkot, disseram as autoridades.

Autoridades temem que o número de mortos possa aumentar, já que os primeiros socorristas chegaram à área montanhosa próxima ao epicentro, a cerca de 500 km a oeste da capital, Kathandu, apenas no início deste sábado.

Embora a magnitude do terremoto não tenha sido severa, os danos e o número de mortos provavelmente serão altos devido à má qualidade das construções na região e ao fato de o sismo ter ocorrido enquanto as pessoas dormiam.

O trabalho de resgate será lento, pois as equipes de emergência devem primeiro desobstruir estradas bloqueadas por deslizamentos de terra em muitos lugares. Helicópteros e aviões pequenos podem se juntar aos esforços a qualquer momento.

O primeiro-ministro Pushpa Kamal Dahal voou para a área neste sábado com uma equipe médica do Exército de 16 membros para supervisionar busca, resgate e ajuda, informou seu gabinete.

Os tremores foram sentidos em Nova Déli, cerca de 600 km de distância, e em outras partes do norte da Índia, abalando prédios e forçando as pessoas a correrem para a rua tarde da noite.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar profundamente triste com a perda de vidas e danos no Nepal.

"A Índia está solidária com o povo do Nepal e está pronta para oferecer toda a assistência possível. Nossos pensamentos estão com as famílias enlutadas e desejamos uma rápida recuperação aos feridos", ele postou no X.

O terremoto desta sexta foi o mais letal desde 2015 no Nepal, quando cerca de 9.000 pessoas foram mortas em dois tremores. Cidades inteiras, templos centenários e outros locais históricos foram reduzidos a escombros na época, com mais de um milhão de casas destruídas.