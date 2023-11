Terremoto de magnitude 6,4 deixa ao menos 22 mortos no Nepal

Katmandú (Nepal) | Reuters

Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um terremoto de magnitude 6,4 atingir o oeste do Nepal nesta sexta-feira (3).

Testemunhas dizem que casas na área desabaram e prédios em Nova Déli, na Índia, também tremeram.

"Não conseguimos estabelecer contato com o epicentro em Jajarkot", disse o oficial local Harish Chandra Sharma, acrescentando que há relatos de 17 mortes apenas no distrito.

Pelo menos 20 pessoas foram levadas às pressas para o hospital com ferimentos, disse o oficial do distrito de Jajarkot, Suresh Sunar, por telefone. "Eu mesmo estou ao ar livre. Estamos coletando detalhes, mas devido ao frio e à noite, é difícil obter informações de áreas remotas", disse ele à Reuters.

O Centro Sismológico Nacional do Nepal disse que o terremoto ocorreu às 23h47 (15h02 no horário de Brasília) no distrito de Jajarkot, na província de Karnali. Jajarkot fica a cerca de 500 km a oeste da capital, Katmandu.

"Temos relatos confirmados de que cinco pessoas de uma família morreram na vila de Aathbiskot. Há relatos de mais mortes. Não podemos confirmar isso", disse Namaraj Bhattarai, um oficial de polícia no distrito vizinho de Rukum West, à Reuters, acrescentando que a polícia estava a caminho do local.

Imagens da mídia local mostraram casas de tijolos de vários andares desmoronadas. Tremores foram sentidos em distritos vizinhos e até mesmo em Catmandu, disseram os moradores.

"As casas desabaram. As pessoas saíram correndo de suas casas. Estou no meio da multidão de moradores aterrorizados. Estamos tentando obter detalhes dos danos", disse o oficial de polícia Santosh Rokka à Reuters por telefone.

O terremoto abalou prédios até Nova Déli, a cerca de 600 km de distância, de acordo com testemunhas da Reuters. Vídeos na plataforma X mostraram pessoas correndo para a rua enquanto alguns prédios eram esvaziados.