Xi promete consolidar 'amizade' com Rússia 'por gerações'

Pequim

O líder chinês, Xi Jinping, afirmou ao russo Vladimir Putin que vai buscar "consolidar a amizade entre os dois povos por gerações, como bons vizinhos, bons amigos e bons parceiros". O russo chegou a Pequim nesta quinta (16) para uma visita de dois dias, a primeira após ser reeleito.

Acrescentou que a relação bilateral foi "duramente conquistada" e é preciso valorizá-la, prometendo atuar em conjunto para "defender a justiça no mundo"

O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, em Pequim, em 16 de maio de 2024 - Sputnik/Sergei Guneev via Reuters

Também com comentários genéricos, Putin afirmou que as próprias conversas mostram a importância da relação bilateral, que descreveu como um dos principais fatores de "estabilização" no mundo, hoje, não se voltando contra ninguém.

Acrescentou que as prioridades no diálogo com Xi foram para comércio, investimento e energia, esta supostamente com "planos concretos", mas não divulgados.

Após duas horas e meia de reunião, os dois líderes e outras autoridades chinesas e russas assinaram documentos no Grande Salão do Povo, encerrando com um aperto de mãos de Xi e Putin.