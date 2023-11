Vídeo mostra terroristas do Hamas durante ataque que matou pais ao lado de filhas

São Paulo

Câmeras de segurança da cidade de Sderot, no sul de Israel e próxima à Faixa de Gaza, registraram os momentos em que terroristas do Hamas mataram dois cidadãos israelenses na frente de suas filhas enquanto a família tentava fugir do ataque da facção palestina.

A pequena cidade foi uma das atacadas na manhã de 7 de outubro e foi palco de ao menos 50 assassinatos —sendo dois destes os de Odaya e Dolev Swissa, pais de Romi, 6, e Lia, 3, meninas que foram resgatadas por israelenses armados que passavam pelo local e trocaram tiros com os terroristas que invadiram o município.

As imagens obtidas e publicadas pela rede britânica BBC mostram o momento em que os quatro membros da família tentam fugir de carro até que são surpreendidos por membros fortemente armados do Hamas. Dolev, então, deixa o carro com Romi e tenta fugir, mas é morto a tiros na frente da filha, que volta andando para o carro.

Informações do Times of Israel apontam que, neste momento, o israelense Amer Odeh Abu Sabila, 25, de origem beduína, viu o que acontecia e tentou ajudar a família, entrando no carro e assumindo a direção rumo à delegacia local —que também estava sob ataque.

O carro volta a ser alvejado, e Amer e a mãe das duas meninas, Odaya, morrem na frente delas, que se protegeram abaixadas na parte de trás do veículo e gritaram por ajuda ao ver os israelenses chegarem.

Ao Times of Israel membros da família de Odaya e Dolev contaram que o casal se conheceu em Eliat quando os dois prestavam serviço militar —obrigatório para homens e mulheres no país do Oriente Médio— na Marinha e se casaram em 2015.

"Imploro ao mundo para que não fiquemos sentados, quietos", disse a mãe de Dolev, Eliana, à BBC. "Hoje é o nosso país, mas amanhã pode ser o de vocês se apoiarem esses monstros como o Hamas e o Jihad Islâmica. Não quero enterrar mais ninguém."

De acordo com a rede britânica, ao menos 120 crianças israelenses perderam um dos pais nos ataques terroristas de 7 de outubro, sendo que 18 perderam ambos. Na última semana, após revisar para baixo seu balanço inicial, Tel Aviv afirmou que ao menos 1.200 pessoas foram mortas pelo Hamas naquele sábado de outubro.