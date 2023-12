Ataque suspeito de terrorismo perto da torre Eiffel deixa 1 morto e 2 feridos

Paris | Reuters

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um ataque nas proximidades da Torre Eiffel em Paris, informou o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, em uma rede social neste sábado (2).

Policiais isolam perímetro de segurança após ataque em Paris deixar um morto e um ferido. - Dimitar DILKOFF/AFP

Segundo Darmanin, o suspeito do ataque gritou "Allahu Akbar" (Deus é maior, em árabe) e disse estar transtornado pela situação em Gaza. O ministro afirmou que o agressor tinha problemas psiquiátricos e que a pessoa morta no ataque era de nacionalidade alemã.

"A polícia acaba de prender um agressor que estava atacando transeuntes em Paris, perto do Quai de Grenelle", postou Darmanin na rede social X, o antigo Twitter, e pediu que a área fosse evitada.

O escritório do procurador da divisão antiterrorismo afirmou que ainda não assumiu a coordenação da investigação.

Ainda segundo a TV BFM, o agressor foi contido muito rapidamente pela polícia. As pessoas atacadas eram turistas.

O ataque ocorreu a menos de oito meses do início dos jogos Olímpicos sediados em Paris e pode levar a questionamentos sobre a segurança no evento. A capital francesa planeja um evento de abertura com um público de mais de 600 mil pessoas no rio Sena.