Bolsonaro deve receber tratamento de chefe de Estado em posse de Javier Milei

Buenos Aires

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá ter tratamento de chefe de Estado na posse de Javier Milei, presidente eleito na Argentina. A ideia da equipe do argentino é que ele esteja presente nas cerimônias fechadas do Congresso Nacional e da Casa Rosada neste domingo (10), mesmo sem exercer nenhum cargo público no momento.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é tietado após desembarcar na Argentina - Júlia Barbon/Folhapress

Os detalhes ainda estão sendo acertados com a chancelaria, mas a presença de Bolsonaro nas cerimônias está confirmada, segundo Giovanni Larosa, o assessor de campanha de Milei. Ele faz o vínculo com a delegação de congressistas e governadores brasileiros que está desembarcando no país.

"Só falta confirmar quem vai estar com ele, sabemos que [a ex-primeira-dama] Michele Bolsonaro estará", afirmou ele à Folha no aeroporto de Buenos Aires, onde Bolsonaro chegou por volta das 21h30 nesta quinta (7). Ao sair do portão de desembarque, ele foi cercado por um efetivo da Polícia Federal.

"Todo esse operativo que você está vendo aqui é como se fosse mais um presidente", afirmou Larosa, respondendo que tanto a recepção quanto a presença do ex-presidente nos eventos foram um pedido de Milei. Questionado se teria um tratamento de chefe de Estado, Bolsonaro respondeu: "Parece que sim, né".