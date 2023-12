Em novo multilateralismo, Índia passa presidência do G20 para o Brasil

Esta quinta-feira (30) marcou 365 dias desde que a Índia assumiu a Presidência do G20. É um momento para refletir, reafirmar e revigorar o espírito de Vasudhaiva Kutumbakam, 'Uma Terra, Uma Família, Um Futuro.'

Ao assumirmos essa responsabilidade no ano passado, o cenário global enfrentava desafios multifacetados: recuperação da pandemia de Covid-19, ameaças iminentes às mudanças climáticas, instabilidade financeira e angústia financeira em nações em desenvolvimento, tudo isso em meio a um declínio do multilateralismo. No meio de conflitos e competições, a cooperação para o desenvolvimento sofreu, prejudicando o progresso.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, durante cúpula do G20 em Nova Déli, em setembro - Ludovic Marin - 9.set.23/AFP

Ao assumir a presidência do G20, a Índia buscou oferecer ao mundo uma alternativa ao statu quo, uma mudança de um progresso centrado no PIB para um progresso centrado nas pessoas. A Índia visava a lembrar ao mundo do que nos une, em vez do que nos divide. Finalmente, a conversa global teve que evoluir –os interesses de alguns tinham que ceder lugar às aspirações de muitos. Isso exigia uma reforma fundamental do multilateralismo, conforme o conhecíamos.

Inclusiva, ambiciosa, orientada para a ação e decisiva –essas quatro palavras definiram nossa abordagem como presidente do G20, e a Declaração dos Líderes de Nova Déli, unanimemente adotada por todos os membros do G20, é testemunho de nosso compromisso em cumprir esses princípios.

A inclusividade esteve no cerne de nossa presidência. A inclusão da União Africana como membro permanente do G20 integrou 55 nações do continente no fórum, expandindo-o para abranger 80% da população global. Essa postura proativa fomentou um diálogo mais abrangente sobre desafios e oportunidades globais.

A inédita "Cúpula da Voz do Sul Global", convocada pela Índia em duas edições, anunciou uma nova era de multilateralismo. A Índia incorporou as preocupações do Sul Global no discurso internacional e inaugurou uma era em que os países em desenvolvimento ocupam seu lugar legítimo na formação da narrativa global.

A inclusividade também permeou a abordagem doméstica da Índia no G20, tornando-a uma Presidência do Povo que condiz com a maior democracia do mundo. Através de eventos de "Jan Bhagidari" (participação popular), o G20 alcançou 1,4 bilhão de cidadãos, envolvendo todos os estados e Territórios da União como parceiros. E em elementos substantivos, a Índia garantiu que a atenção internacional fosse direcionada para objetivos de desenvolvimento mais amplos, alinhando-se com o mandato do G20.

No ponto crítico da Agenda 2030, a Índia apresentou o Plano de Ação do G20 2023 para Acelerar o Progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotando uma abordagem transversal, orientada para a ação, para questões interconectadas, incluindo saúde, educação, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental.

Uma área-chave impulsionando esse progresso é a robusta Infraestrutura Pública Digital (IPD). Neste aspecto, a Índia foi decisiva em suas recomendações, tendo testemunhado o impacto revolucionário de inovações digitais como Aadhaar, UPI e Digilocker em primeira mão.

Através do G20, concluímos com sucesso o Repositório de Infraestrutura Pública Digital, um grande avanço na colaboração tecnológica global. Este repositório, apresentando mais de 50 IPDs de 16 países, auxiliará o Sul Global a construir, adotar e ampliar a IPD para desbloquear o poder do crescimento inclusivo.

Para a nossa Única Terra, introduzimos metas ambiciosas e inclusivas para criar mudanças urgentes, duradouras e equitativas. O "Pacto de Desenvolvimento Sustentável" da Declaração aborda os desafios de escolher entre combater a fome e proteger o planeta, delineando um roteiro abrangente no qual emprego e ecossistemas são complementares, o consumo é consciente do clima e a produção é amigável ao planeta.

Em paralelo, a Declaração do G20 pede um ambicioso triplo aumento da capacidade global de energia renovável até 2030. Aliado à criação da Aliança Global de Biocombustíveis e um esforço conjunto para o Hidrogênio Verde, as ambições do G20 de construir um mundo mais limpo e verde são inegáveis. Isso sempre foi a ética da Índia, e através do Estilo de Vida para o Desenvolvimento Sustentável (LiFE) o mundo pode se beneficiar de nossas tradições sustentáveis antigas.

Além disso, a Declaração destaca nosso compromisso com a justiça climática e equidade, instando um substancial apoio financeiro e tecnológico do Norte Global. Pela primeira vez, reconheceu-se o salto quantitativo necessário na magnitude do financiamento ao desenvolvimento, passando de bilhões para trilhões de dólares. O G20 reconheceu que os países em desenvolvimento necessitam de US$ 5,9 trilhões para cumprir suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) até 2030.

Dados os recursos monumentais necessários, o G20 enfatizou a importância de Bancos de Desenvolvimento Multilaterais melhores, maiores e mais eficazes. Simultaneamente, a Índia desempenha um papel de liderança nas reformas da ONU, especialmente na reestruturação de órgãos principais como o Conselho de Segurança da ONU, que garantirá uma ordem global mais equitativa.

A igualdade de gênero ocupou o centro do palco na Declaração, culminando na formação de um Grupo de Trabalho dedicado ao Empoderamento das Mulheres no próximo ano. O Projeto de Lei de Reservas para Mulheres da Índia em 2023, reservando um terço dos assentos do Parlamento e das assembleias legislativas estaduais da Índia para mulheres, simboliza nosso compromisso com o desenvolvimento liderado por mulheres.

A Declaração de Nova Déli incorpora um espírito renovado de colaboração em relação a essas prioridades-chave, focando na coerência de políticas, comércio confiável e ação climática ambiciosa. É motivo de orgulho que, durante nossa Presidência, o G20 tenha alcançado 87 resultados e 118 documentos adotados, um aumento significativo em relação ao passado.

Durante nossa Presidência no G20, a Índia liderou as deliberações sobre questões geopolíticas e seu impacto no crescimento econômico e no desenvolvimento. O terrorismo e a matança insensata de civis são inaceitáveis, e devemos abordá-los com uma política de tolerância zero. Devemos incorporar o humanitarismo sobre a hostilidade e reiterar que esta não é uma era de guerra.

Estou encantado que, durante nossa Presidência, a Índia tenha alcançado o extraordinário: revitalizou o multilateralismo, amplificou a voz do Sul Global, defendeu o desenvolvimento e lutou pelo empoderamento das mulheres em todos os lugares. Ao passarmos a Presidência do G20 para o Brasil, nesta sexta-feira (1º), fazemos isso com a convicção de que nossos passos coletivos para pessoas, planeta, paz e prosperidade ressoarão por muitos anos.