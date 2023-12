Homem arremessa garrafa de vidro contra Milei durante posse e fere policial

Buenos Aires

Uma garrafa de vidro foi arremessada contra o novo presidente da Argentina, Javier Milei, enquanto ele percorria o trajeto entre o Congresso Nacional e a Casa Rosada em um carro conversível ao lado da irmã Karina durante sua cerimônia de posse em Buenos Aires, no domingo (10).

Garrafa de vidro é atirada na direção do presidente Javier Milei durante posse de domingo (10) - Reprodução

A situação passou praticamente despercebida no momento, mas imagens da agressão viralizaram nesta segunda-feira (11). Diferentes vídeos mostram o objeto voando, passando a centímetros da cabeça de Milei e atingindo um membro da custódia presidencial da Polícia Federal, Guillermo Armentano.

O policial sofreu um corte com sangramento atrás da orelha, se afastou e foi atendido por médicos na própria Casa Rosada, sem maiores ferimentos, segundo o jornal La Nacion. O presidente levou um susto na hora e perguntou "o que voou?", segundo imagens do Clarín, mas a caravana continuou normalmente.

Uma câmera de rua registrou o momento em que o agressor arremessou a garrafa no meio da multidão que se aglomerava para acompanhar o desfile. Ele depois foi seguido por alguns apoiadores de Milei, com quem discutiu e trocou xingamentos, conforme outro vídeo gravado por um jornalista da rádio Vorterix Mar del Plata.

Um deles grita: "Não é desculpa que você esteja bêbado". O acusado, por sua vez, acusa um dos manifestantes. "Você é veterano das Malvinas? Traidor. Ele não se importa nada com o que Milei faz", grita, enquanto a polícia tenta separá-los e dispersar a situação.

Ele foi detido, mas como não havia nenhuma denúncia ou prova, foi liberado. O homem depois foi identificado como Gastón Ariel Mercanzini, 51, pelo secretário de Segurança da capital, Waldo Wolff. A Justiça, agora, pediu sua prisão, e ele é procurado.

A partir das imagens, a polícia revisou seus antecedentes criminais e constatou que ele foi detido em julho sob a acusação de "dano agravado", por ter desferido golpes em uma caminhonete da polícia portenha com uma barra de ferro. Ele chegou a usar uma tornozeleira eletrônica até algumas semanas atrás.

Em suas redes sociais, Mercanzini publicou fotos com diferentes integrantes do governo peronista de Alberto Fernández, antecessor de Milei. Entre eles está Sergio Massa, o ex-ministro da Economia que perdeu as eleições no segundo turno para o ultraliberal.

Segundo a imprensa local, o homem também esteve à frente da direção de cultura da cidade de Concepción del Uruguay, na província de Entre Ríos, por dois anos, até ser removido do cargo em 2013 pelo prefeito, enquanto estava de licença por questões pessoais.

Patricia Bullrich, ex-rival e atual ministra da Segurança de Milei, publicou nas redes sociais que conversou com o juiz responsável "para uma ágil investigação sobre a agressão sofrida pelo presidente da nação que feriu o subcomissário Guillermo Armentano, membro da custódia presidencial da Polícia Federal. Quem faz, paga", escreveu.