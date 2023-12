Rejeição a Constituição no Chile é novo sinal de fadiga política na América Latina

Buenos Aires

Um processo constitucional que durou quatro anos chega ao fim no Chile como um novo símbolo do cansaço da população em relação à classe política na América Latina. Mesmo após um longo debate impulsionado por um forte desejo de transformações, 56% dos chilenos preferiram sua Constituição atual a qualquer mudança em referendo neste domingo (17).

"A proposta de reforma constituinte acabou gerando frustração e desinteresse em boa parte da população", admitiu o próprio presidente Gabriel Boric, grande impulsionador inicial do processo, após a divulgação dos resultados.

"Não é tanto sobre esquerda ou direita, mas sim sobre o cansaço, o tédio, o desinteresse em relação à política. Uma falta de relação entre a demanda da sociedade e a oferta da política", diz o sociólogo Eugenio Guzmán, professor da Universidad del Desarrollo (UDD).

Sinal disso é como o eleitorado foi mudando de ideia ao longo desses últimos anos. Tudo começou com o "estallido social" de 2019 —protestos em massa que tiveram como gatilho o aumento do valor da passagem de metrô e culminaram em uma explosão violenta contra o elevado custo de vida, as falhas do Estado na educação e na saúde e a corrupção.

Corta a cena, e a conclusão de analistas é de que a classe política não conseguiu responder a essa raiva nem redirecioná-la, e a população reagiu se polarizando.

Primeiro, quando o pêndulo estava voltado à esquerda, uma grande maioria expressou sua vontade de rever a Carta Magna liberal herdada do regime do ditador Augusto Pinochet, escrita em 1980 e abrandada nos anos 2000.

Depois, viu-se envolta em um processo marcado por inexperiência e desordem na elaboração de uma primeira proposta de mudança, formulada por uma Assembleia Constituinte composta por 154 pessoas, em sua maioria cidadãos comuns. Rejeitou esse texto, considerado progressista demais e marcado por discussões identitárias.

Em seguida, deu uma guinada ao outro lado do espectro político e elegeu um novo conselho de maioria ultradireitista. Se num ano a Constituinte estava debatendo o direito das mulheres, da comunidade LGBTQIA+ e dos indígenas, no outro estava pensando em como limitar o direito ao aborto.

Já cansada, a população agora escolheu rejeitar também a mais nova Constituição. "Embora o eleitorado chileno tenha sido extremamente variável nestes anos, a verdade é que há uma constante: boa parte dos cidadãos não se identifica com os partidos e considera que as elites vivem em uma bolha alheia aos interesses da maioria", diz o cientista político Gabriel Gaspar, para quem a vitória do "contra" neste domingo significou uma derrota para os extremistas.

O Chile também mudou muito nesse meio tempo. Se o primeiro processo eleitoral aconteceu numa época em que a população pedia mudanças profundas, na Previdência, na saúde, no reconhecimento de direitos das minorias, agora o chileno quer ordem e segurança.

"Votei a favor porque já estou aposentado e quero certezas. Quero manter meu sistema de aposentadoria e de seguro de saúde, que são bons e são privados. Também votei por causa da segurança e do controle migratório", dizia Carlos Ronda, 72, ao votar no Estádio Nacional neste domingo.

Nos últimos anos, o país tem vivido uma retração econômica, com alta da inflação, da pobreza, da informalidade e da violência, com a expansão de um crime organizado que os chilenos desconheciam. Também passa por uma crise migratória, com a chegada de venezuelanos e peruanos.

Para um consultor político de um partido de direita que não quis ser identificado, a vitória do "contra" reflete a incapacidade das forças políticas de reconduzir a crise social de 2019 —e, consequentemente, todos os problemas sociais— pelas vias institucionais e políticas. Ele afirma que o resultado é uma grande crítica a uma forma de condução que não é só da esquerda, mas também da direita, para gerar acordos políticos e um produto como a Constituição.

O fenômeno não é exclusivo ao Chile, e repete um processo que o estudo Latinobarômetro chamou recentemente de "recessão democrática" na América Latina, com o colapso da avaliação dos governos e da imagem dos partidos políticos na última década.

Sete em cada dez latino-americanos dizem estar insatisfeitos com a democracia e, em alguns países, a indiferença ou a preferência por um regime autoritário são maiores que o desejo pela soberania popular. O Chile continua, porém, sendo o país com a maior defesa democrática da região.

Boric chamou a atenção para essa tradição em seus discursos neste domingo, dizendo que "isso é algo que não deve ser minimizado, porque nem todos os lugares são assim", e optou por um chamado à união e aos consensos. "O fim do processo deve gerar um clima para um melhor entendimento", declarou.