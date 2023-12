Republicanos coordenam ataques a departamento contra desinformação nos EUA

The New York Times

Uma campanha liderada pelos Republicanos contra pesquisadores que estudam desinformação online concentrou-se na agência governamental americana mais proeminente dedicada a combater a propaganda e outras operações de informação de terroristas e nações hostis.

O Centro de Engajamento Global do Departamento de Estado está enfrentando uma enxurrada de acusações na justiça e no Congresso norte-americano de que ajudou as gigantes das redes sociais —incluindo Facebook, YouTube e X (anteriormente Twitter)— a censurar os americanos em violação à Primeira Emenda.

James Rubin, coordenador do Centro de Engajamento Global do Departamento de Estado dos EUA - Stevo Vasiljevic - 10.abr.2023/Reuters

O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, e dois veículos de notícias digitais conservadores se tornaram os últimos autores de uma ação judicial contra o departamento e seus principais funcionários, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken. A ação judicial afirmou que o trabalho do centro era "uma das operações governamentais mais flagrantes para censurar a imprensa americana na história da nação".

O centro enfrenta uma ameaça mais existencial no Congresso. Os republicanos da Câmara bloquearam uma proposta neste mês para reautorizar o centro, que começou em 2011 para combater a propaganda de grupos terroristas como a Al Qaeda e o grupo Estado Islâmico.

Uma agência pequena, com uma equipe regular de 125 pessoas, muitas delas contratadas, e um orçamento de US$ 61 milhões, o centro coordena esforços em todo o governo para rastrear e expor propaganda e desinformação da Rússia, China e outros adversários. Com seu mandato prestes a expirar no final do próximo ano, o centro agora está operando sob uma nuvem de incerteza, mesmo que seus apoiadores afirmem que não há evidências para respaldar as acusações contra ele.

Se os Republicanos se mantiverem firmes, como um bloco central na Câmara parece determinado a fazer, o centro se dissolverá em meio a duas grandes guerras regionais e uma onda de eleições em 2024, incluindo a campanha presidencial dos EUA.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

James P. Rubin, coordenador do centro desde o início deste ano, contestou as alegações de que sua organização censurou os comentários dos americanos online. Ele disse que o mandato legal do centro era "focar em como adversários estrangeiros, principalmente China e Rússia, usam operações de informação e interferência maligna para manipular a opinião mundial".

"O que não fazemos é examinar ou analisar o espaço de informação dos EUA", disse ele.

Um relatório do inspetor geral do Departamento de Estado no ano passado afirmou que o centro sofria de uma burocracia esclerótica que limitava sua capacidade de gerenciar contratados e não conseguia criar um processo de planejamento estratégico que pudesse medir sua eficácia. O departamento aceitou as conclusões e prometeu abordá-las, disse o relatório.