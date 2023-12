Suprema Corte do Colorado decide que Trump não pode concorrer à Presidência

São Paulo

Em uma decisão inédita, a Suprema Corte do Colorado decidiu na noite desta terça-feira (19) que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump está inelegível para concorrer no estado, no pleito de 2024, à chefia da Casa Branca.

A decisão, por ora, vale apenas para o Colorado. Mas, se acatada pela Suprema Corte dos EUA, teria potencial para mudar os rumos da eleição do próximo ano. Trump se mostra até aqui o principal nome do Partido Republicano para disputar a Presidência contra o democrata Joe Biden, que tentará a reeleição.

O ex-presidente Donald Trump durante comício em Reno, no estado de Nevada - Carlos Barria - 17.dez.23/Reuters

A corte acatou o argumento de que a 14ª Emenda da Constituição americana o desqualifica por insurreição devido à sua participação para instigar a invasão do Capitólio, a sede do Legislativo americano, em 6 de janeiro de 2021, naquele que é considerado o maior ataque à democracia dos EUA na história recente.

Essa era vista como a principal brecha para que Trump, em pré-campanha, fosse impedido de concorrer.

Ainda que diversos outros processos pesem contra ele —Trump é, afinal, o primeiro ex-presidente indiciado por um crime na história do país—, os EUA não possuem uma lei equivalente a da Ficha Limpa, que no Brasil impede a candidatura daqueles condenados na Justiça, alvos de cassação de mandato ou que renunciaram.

Em uma longa decisão ordenando ao secretário de Estado do Colorado que excluísse Trump da votação primária republicana do estado, os juízes locais reverteram decisão anterior de um juiz distrital de Denver.

No mês passado, um magistrado da capital afirmou que a Seção 3 da 14ª Emenda —que desqualifica as pessoas que se envolveram em insurreições contra a Constituição após terem prestado juramento dizendo que a apoiariam e defenderiam— não se aplicava à Presidência. A redação da emenda é vaga, e não menciona, explicitamente, a Presidência.

O republicano já confirmou que vai apelar à Suprema Corte dos EUA, no que deve ser um novo teste para a maioria conservadora que ele conseguiu formar na mais alta instância da Justiça americana. Pouco após o anúncio da decisão estadual, sua campanha classificou a medida do Colorado como uma "falha antidemocrática".

Se a Suprema Corte confirmar a decisão estadual, ele poderá ser desqualificado de forma mais ampla, e a decisão do Colorado também abre precedente para que outras cortes máximas estaduais sigam o mesmo caminho. A medida fica mantida até pelo menos 4 de janeiro de 2024, para dar tempo aos recursos.

O calendário leva em conta o fato de que um dia depois do prazo, 5 de janeiro, é o prazo legal para que esteja definida a lista de candidatos para as primárias republicanas, marcadas para 5 de março.

O impedimento para que Trump concorra foi apoiado por 4 de 7 juízes. A maioria afirmou, no texto da decisão, "não ter chegado a essa conclusão de maneira leviana". "Estamos conscientes da magnitude e do peso das questões que temos diante de nós, e igualmente conscientes do nosso dever de aplicar a lei, sem medo ou favorecimento e sem sermos influenciados pela reação do público", escreveram os juízes.

Eles disseram que Trump não se limitou a "incitar a insurreição" que levou à invasão do Legislativo, onde manifestantes agrediram policiais e depredaram o espaço público. "Mesmo quando a ação estava em pleno andamento, ele continuou a apoiá-la", disse a maioria da corte.

Os juízes mencionaram, entre outras coisas, o fato de que Trump exigiu repetidas vezes que seu vice, Mike Pence —presidente do Senado à época— se recusasse a cumprir os ritos para confirmar a vitória de Biden. Pence chegou a dizer que concorreria às primárias republicanas do próximo ano, mas em outubro passado declinou.

A 14ª Emenda, que pesa neste caso contra Trump, foi aprovada em 1868 para proibir que quem "tiver se envolvido em uma insurreição ou rebelião" contra o governo ocupe qualquer cargo civil ou militar em governos federal ou estadual.

Candidatos democratas venceram as últimas quatro disputas pela Casa Branca no Colorado. Trump foi derrotado no estado em 2020 por Joe Biden e em 2016 por Hillary Clinton. No pleito de 2012, Barack Obama venceu Mitt Romney e, em 2008, derrotou John McCain.

Apesar do histórico recente, o Colorado ainda é considerado um estado-pêndulo, em que a inclinação do eleitorado a um dos principais partidos dos EUA não está necessariamente clara, podendo variar a cada votação.