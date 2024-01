China promete 'esmagar' qualquer plano de independência de Taiwan

Taipé | Reuters

O Ministério da Defesa da China disse nesta sexta-feira (12) que vai "esmagar quaisquer planos de independência de Taiwan". A declaração ocorre na véspera das eleições na ilha, nas quais o Partido Progressista Democrático (DPP), contrário às reivindicações territoriais de Pequim, busca um terceiro mandato na Presidência.

"O Exército de Libertação do Povo Chinês permanece em alerta máximo o tempo todo e tomará todas as medidas necessárias para esmagar absolutamente qualquer plano separatista de 'independência de Taiwan' e defender firmemente a soberania nacional e a integridade territorial", disse o porta-voz do ministério, Zhang Xiaogang.

O ex-primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, fala em frente a uma tela que mostra Lai Ching-te, candidato presidencial do Partido Democrático Progressista, atualmente no poder - Sam Yeh/AFP

Ao responder a uma pergunta sobre a modernização dos caças F-16 da Força Aérea de Taiwan e a compra de mais aeronaves dos Estados Unidos, Xiaogang disse também que, mesmo com as compras de armas dos EUA, o DPP "não pode deter a tendência de completa reunificação da pátria".

O DPP, que disputa a liderança do território com o atual vice-presidente, Lai Ching-te, rejeita as reivindicações de soberania da China e afirma que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Durante a campanha, a China criticou repetidamente Lai e rejeitou repetidos pedidos dele por diálogo.

Também nesta sexta, dezenas de milhares de pessoas participam dos últimos comícios em Taiwan, uma ilha com governo autônomo, mas que Pequim considera uma província rebelde. O território tem tido sucesso na manutenção de seu regime democrático desde a realização de sua primeira eleição presidencial direta em 1996, após décadas de luta contra o regime autoritário chinês.

Pequim, que nunca renunciou ao uso da força para controlar Taiwan, apresentou as eleições como uma escolha entre "a paz e a guerra" e chamou os membros do DDP de separatistas perigosos, instando os taiwaneses a fazerem a "escolha certa".

Lai, por sua vez, diz que está comprometido em preservar a paz no Estreito de Taiwan, mas acusou a China de buscar interferir na votação espalhando desinformação e exercendo pressão militar e econômica na ilha.