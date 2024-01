Colisão de trens deixa ao menos 4 mortos e 42 feridos na Indonésia

1916/1917 - Romênia - 1.000 mortos Na noite da virada para o ano de 1917, cerca de mil pessoas morreram em um dos maiores desastres ferroviários do mundo, quando o trem descarrilou a 10 km de chegar a Iasi, destino final da viagem, no nordeste do país

1917 - França - 675 mortos O mais letal acidente ferroviário da França aconteceu quando cerca de 1.200 soldados voltavam para casa vindos da Itália durante a Primeira Guerra Mundial; cerca de 675 deles morreram quando o trem descarrilou no sudeste do país

1944 - União Soviética - 600 mortos O trem que transportava civis e militares caiu em um rio quando passou por uma ponte de madeira no oeste da Rússia que cedeu com o peso do veículo; entre 600 e 700 pessoas morreram

1915 - México - 600 mortos Conta-se que o acidente mais letal do México aconteceu quando o trem passava por uma ladeira no estado de Guadalajara, no oeste do país; o condutor teria perdido o controle e o veículo, caído no barranco