Coreia do Norte realiza mais de 200 disparos no mar, e Coreia do Sul evacua ilhas

Reuters

Artilharia da Coreia do Norte realizou mais de 200 disparos perto de uma tensa fronteira marítima com a Coreia do Sul nesta sexta-feira (5), disse um oficial militar. Os moradores de duas ilhas sul-coreanas receberam ordens para procurar abrigo devido a uma situação não especificada.

O ministério da defesa da Coreia do Sul não confirmou se a ordem foi motivada pelos disparos de artilharia do Norte ou pelos exercícios militares que o exército sul-coreano realizou em resposta.

No entanto, uma mensagem de texto enviada aos moradores e confirmada por um oficial da ilha citou "fogo naval" a ser conduzido por tropas sul-coreanas a partir das 15h (no horário local) desta sexta-feira (5).

Um oficial da ilha de Yeonpyeong, que fica ao sul da disputada linha de limite norte (NLL) na fronteira marítima, disse que a evacuação foi ordenada para que os moradores se movessem para abrigos na ilha a pedido do exército sul-coreano.

Sul-coreanos assistem a disparos de artilharia norte-coreana pela TV em Seul - Jung Yeon-je/AFP

Os disparos da Coreia do Norte não causaram danos civis ou militares no Sul, disse o exército da Coreia do Sul em uma coletiva de imprensa.

"Este é um ato de provocação que aumenta a tensão e ameaça a paz na península coreana", disse Lee Sung-joon, porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

Os projéteis de artilharia da Coreia do Norte caíram todos no lado norte da fronteira marítima, disse Lee, acrescentando que o exército sul-coreano tem monitorado os movimentos do Norte ao longo de suas costas com a cooperação do exército dos EUA.

Ele alertou que o Sul tomará "medidas correspondentes" em resposta às ações do Norte.

O exército da Coreia do Sul disse à vila que houve disparos no mar pelo exército sul-coreano após "uma situação" perto da fronteira, disse o oficial. Mas não estava claro se era um exercício ou tinha alguma outra causa.

Yeonpyeong é lar de pouco mais de 2.000 moradores e tropas estacionadas lá, cerca de 120 km a oeste de Seul e acessada por balsas que levam mais de 2 horas e meia.

Leif-Eric Easley, professor de estudos internacionais na Universidade Ewha em Seul, disse que não era incomum a Coreia do Norte disparar artilharia na área como parte de seus exercícios de inverno.

"O que é diferente este ano é... Kim Jong-un publicamente renunciou à reconciliação e unificação com o Sul", disse ele.

Em declarações a uma reunião de festa de fim de ano na semana passada, o líder norte-coreano disse que a unificação com o Sul não era possível e Pyongyang estava mudando fundamentalmente sua política em relação ao Sul, que agora vê como um estado inimigo.

As águas próximas à disputada NLL têm sido palco de vários confrontos mortais entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, incluindo batalhas envolvendo navios de guerra e o afundamento de uma corveta da marinha sul-coreana em 2010 por um torpedo norte-coreano, matando 46 marinheiros.

Em novembro de 2010, a artilharia norte-coreana disparou várias dezenas de rodadas na ilha de Yeonpyeong, matando dois soldados e dois civis, em um dos ataques mais pesados ao seu vizinho desde a Guerra da Coreia, que terminou em 1953.

A Coreia do Norte disse na época que foi provocada a agir por exercícios de fogo real sul-coreanos que lançaram projéteis em suas águas territoriais.

Desenhada no final da Guerra da Coreia como uma fronteira não oficial, Pyongyang não contestou a NLL até a década de 1970, quando começou a violar a linha e argumentar por uma fronteira mais ao sul.

Os moradores da ilha de Baengnyeong, que fica muito a oeste de Yeonpyeong e também perto da fronteira marítima, também foram orientados a procurar abrigo, disse um oficial da vila. Sua população é de cerca de 4.900 pessoas.

A Coreia do Norte tem alertado nos últimos dias que a situação na península coreana está caminhando para a guerra devido a movimentos perigosos dos militares dos EUA e da Coreia do Sul.

Ambas as Coreias prometeram respostas militares esmagadoras se forem atacadas.

Em novembro, o Norte declarou inválido um acordo assinado em 2018 com o objetivo de reduzir a tensão e evitar o surto acidental de combates, depois que o Sul disse que retomaria os exercícios perto da fronteira.

Os dois lados haviam concordado em cessar os exercícios militares perto da fronteira, incluindo as fronteiras marítimas das costas oeste e leste.