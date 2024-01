Contrário à China, Lai Ching-te vence a eleição em Taiwan

Taipé

Lai Ching-te, 64, do Partido Democrático Progressista (PDP), candidato mais favorável à independência da ilha, venceu a eleição e será o presidente de Taiwan nos próximos quatro anos, após votação realizada neste sábado. A posse só acontece em 20 de maio. Dias antes, Pequim o declarou um "sério perigo".

Com 99% dos votos apurados pela Comissão Central da Eleição, Lai somava 40,1%, contra 33,4% de Hou Yu-ih (Kuomintang, KMT) e 26,4% de Ko Wen-je (Partido do Povo de Taiwan, PPT). Ele é o atual vice-presidente, e sua eleição representa a inédita terceira vitória seguida para um partido na ilha, desde o primeiro pleito democrático, em 1996.

Em discurso, Hou e Ko reconheceram a vitória de Lai. Defensores da retomada dos contatos com a China, os dois chegaram a anunciar uma chapa única, mas acabaram desistindo no início de dezembro, sem acordo sobre quem seria o candidato.

Lai Ching-te, do Partido Democrático Progressista, fala a jornalistas antes de votar em uma escola de ensino médio em Tainan, no sul da ilha, em 13 de janeiro de 2024 - AFP

Ao aceitar a derrota, Hou aconselhou Lai a buscar unidade com os partidos de oposição, diante dos "desafios, a crise no estreito, as relações complicadas entre EUA, China e Taiwan, para que o povo possa viver com segurança". Conclamou também seus correligionários a "supervisionar o PDP" nos próximos anos.

Marcadamente contrário à China, Lai durante a campanha buscou se afastar de declarações anteriores, em que descrevia a si mesmo como "um trabalhador pragmático pela independência". Passou a dizer que Taiwan já é independente, como República da China, nome oficial da ilha. Mas deslizes na reta final mostraram que sua capacidade de moderação é limitada.

No único debate entre os candidatos, há duas semanas, ele falou que não é possível confiar na Constituição da República da China (Taiwan) para negociar com Pequim, indicando que poderia buscar mudanças. Foi uma divergência frontal com a postura histórica da presidente Tsai Ing-wen, também do PDP, mas de ala mais conciliatória.

"Esse tipo de comentário de Lai no mínimo levanta dúvidas quanto à sua capacidade de manter disciplina ao abordar questões sobre o estreito", avaliou Amanda Hsiao, analista do "think tank" europeu Crisis Group, durante a transmissão da apuração na TV pública de Taiwan. Foi uma referência ao estreito que separa a ilha do continente.

Para Hsiao, tanto Pequim como Washington vão medir as palavras do presidente eleito, daqui até a posse, "num teste de como Lai se comporta, sobre segurança nacional e outros assuntos". Ela acredita que o pronunciamento mais significativo, para tanto, será aquele a ser feito no próprio dia 20 de maio.

A eleição foi acompanhada com atenção por China e Estados Unidos, inclusive com uma reunião que tratou do tema em Washington, na véspera, entre o chefe do Departamento Internacional do Partido Comunista, Liu Jianchao, e o secretário de Estado, Antony Blinken.

Em Pequim, também um dia antes, a porta-voz do Ministério do Exterior, Mao Ning, afirmou que, "qualquer que seja o resultado, ele não vai mudar o fato básico de que Taiwan faz parte da China e de que só existe uma China". Horas antes, o Ministério da Defesa em Pequim havia afirmado que iria "esmagar qualquer plano separatista".

No final da manhã, o Ministério de Defesa em Taipé voltou a divulgar ter avistado balões, aviões e navios chineses. Por outro lado, levantamento do jornal South China Morning Post, de Hong Kong, apontou que "não houve mudança significativa no padrão" de envio dos equipamentos militares pela China, nos três meses anteriores à eleição.

Analistas políticos projetam que, com a eleição de Lai, Pequim mantenha alguma pressão sobre a ilha, nos próximos meses, mas de forma mais sutil.

Nas primeiras horas da votação, que começou às 8h de sábado (21h de sexta em Brasília), a hashtag Eleição em Taiwan chegou ao alto da rede social chinesa Weibo, com mensagens em apoio à reaproximação. Mas ela acabou derrubada, passando a entrar o aviso de que "o conteúdo deste tópico não está sendo exibido, de acordo com as normas".

As urnas foram fechadas às 16h (5h em Brasília). Ao longo do dia, os candidatos votaram sem incidentes nos seus distritos, Lai em Tainan, cidade no sul da ilha; Hou em Nova Taipé, onde é prefeito, e Ko em Taipé, a capital taiwanesa, onde foi prefeito, duas cidades no norte.

O atual prefeito de Taipé, Chiang Wan-an, do KMT, votou na capital com o vice de Hou, Jaw Shaw-kang, uma celebridade de televisão. Bisneto do ex-líder Chiang Kai-shek, ele poderia assumir a liderança do partido, a partir de agora.