Filha de Putin não menciona o pai ou a Guerra da Ucrânia em rara entrevista

Maria Vorontsova, filha mais velha do presidente da Rússia, Vladimir Putin, vem causando alvoroço na Rússia após conceder uma rara entrevista. Publicada em 28 de dezembro de 2023 no canal do YouTube "Promomed Russia", que na época contava apenas 145 assinantes, o vídeo de 42 minutos passou quase despercebido no início. As mídias e as redes sociais do país só se atentaram para ele a partir de 11 de janeiro.

Médica e cientista, Vorontsova, 38, respondia a perguntas para o podcast "#ProNauku" (pela ciência, em português) que, segundo o apresentador do programa, tem como público-alvo jovens cientistas e startups. A descrição do vídeo informa que o projeto é uma iniciativa da Medtech, centro de pesquisa de tecnologias inovadoras na área da saúde sediado em Moscou e dedicado a apoiar pesquisadores.

Maria Vorontsova em entrevista publicada no YouTube - Reprodução

Vorontsova falou principalmente sobre ciência, medicina e suas pesquisas no campo da genética, em especial o estudo do genoma humano. Enfatizou que, para os médicos do país, a vida humana continuava a ser "o valor mais alto". Por outro lado, não dedicou uma única palavra à guerra que a Rússia trava contra a Ucrânia. Seu pai também não foi mencionado.

Quando o vídeo foi divulgado, o perfil do projeto Medtech tinha menos de 3.000 seguidores na rede social Vkontakte, menos de 2.000 no Telegram, e apenas 49 no YouTube. Mas desde que obteve a atenção das mídias, a entrevista já foi assistida centenas de milhares de vezes.

Ligações oblíquas com o alto empresariado

O Kremlin mantém em segredo todos os detalhes sobre os familiares de Putin –ele mesmo jamais confirmou que Vorontsova seja sua primogênita. Entretanto, em todos os documentos oficiais divulgados pela mídia russa, seu nome aparece como Maria Vladimirovna Vorontsova, nascida em 1985.

Putin frisa sempre que tem orgulho de suas duas filhas e que elas não são atuantes nem na política, nem na economia.

Mas jornalistas investigativos descobriram que Vorontsova fundou em 2019 a empresa Nomeko, em Moscou, que realiza projetos de saúde bilionários. No site da empresa, ela é apresentada como um dos membros de seu conselho.

Segundo cálculos da equipe do oposicionista encarcerado Alexei Navalni publicados em 15 de janeiro, como acionista da Nomeko, a filha de Putin embolsou 232 milhões de rublos (R$ 13 milhões) em 2020 em dividendos. Além disso, seu salário mensal seria de 700 mil rublos (R$ 39 mil).

Os investigadores ligados a Navalni constataram, além disso, que a Nomeko obtinha todo o seu capital por meio da firma Sogaz Medizina. Como informou a Radio Liberty em 2021, políticos e empresários russos influentes do círculo íntimo de Putin frequentam as clínicas dessa rede. Em agosto de 2022, os estabelecimentos foram comprados pelos principais executivos da Nomeko.

A vida privada de Maria Vorontsova

Após o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido impuseram sanções tanto a Vorontsova quanto a sua irmã, Katerina Tikhonova. Suas contas bancárias foram congeladas e ambas estão proibidas de viajar para os países envolvidos.

Katerina Tikhonova, filha de Vladimir Putin, dança durante o Mundial de Rock'n'Roll Acrobático em Cracóvia, na Polônia, em 2014 - Jakub Dabrowski - 12.abr.14/Reuters

Vorontsova morou vários anos na Alemanha, onde também estudou. Depois, viveu até 2015 na Holanda com o marido, o empresário holandês Jorrit Faassen, retornando em seguida a Moscou.

Na entrevista de 28 de dezembro, ela falou de alguns momentos de sua vida. Contou que desde criança sonhava ser médica, que ao terminar o ensino médio pensou em estudar economia, mas acabou se matriculando em medicina na Universidade Federal de Moscou.

Ela discorreu ainda sobre seu interesse por literatura, tendo entre os autores preferidos Alexander Pushkin, Fiódor Dostoiévski e Aldous Huxley. Além disso, disse gostar de música e de esportes.

"Meus interesses são bem amplos, da criatividade até o esporte. Sou entusiasta de tudo o que é belo: pinturas, museus, teatro e música. A música é um elemento importante da minha vida, tanto clássica quanto o jazz. Procuro me dedicar a esportes várias horas por semana, e também a modalidades sazonais, como surfe ou esqui."

Autocratas assassinos também são gente?

Esta não é a primeira aparição midiática de Maria Vorontsova: em entrevistas anteriores, ela se identificou como endocrinologista. Mas o vídeo atual desencadeou reações fortes nas redes sociais da Rússia.

Mulher deposita flores nas cores da bandeira ucraniana no Muro da Memória dos Defensores Mortos da Ucrânia, em Kiev - Sergei Supinsky - 17.jan.24/AFP

Diversos usuários do X acusaram-na de hipocrisia, por exemplo. Um dos primeiros que se atentou à entrevista foi o jornalista Andrei Sakharov: "Ela está nervosa, às vezes fala em clichês. Quem é especialista, saberá dizer quanto custa o anel no dedo dela", postou no Telegram.

Também a mídia alemã manifestou indignação. "Filha de Putin dá entrevista bizarra sobre "o valor da vida humana", diz o título de um texto publicado em 12 de janeiro pela revista Der Spiegel. "Declarações perturbadoras perante os crimes e números de vítimas da guerra na Ucrânia", escreveu a emissora NTV em seu site.

Jornalistas alemães ainda classificaram como "cinismo" o fato de a filha do chefe do Kremlin não ter abordado o tema do conflito.

Para o especialista em mídia Jo Groebel, o fato de ela dar essa grande entrevista antes das eleições presidenciais de março pode indicar uma mudança da estratégia de comunicação de Putin, o qual se prepara, aos 71 anos, para tornar-se presidente da Rússia pela quinta vez.

O líder russo sempre fez o mesmo que muitos autocratas antes dele, afirma Groebel. Agora, ele teria se dado conta de que será necessária uma campanha eleitoral moderna —lembrar que tem família e filhas dá uma boa impressão.