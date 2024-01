Tempestades nos EUA deixam três mortos e 890 casas sem energia

AFP

Fortes tempestades atingiram os Estados Unidos nesta terça-feira (9), causando tornados e três mortes relacionadas no sul, enquanto ventos intensos e nevascas atingiam o norte, deixando centenas de milhares de pessoas sem energia.

Chuvas torrenciais que causaram inundações repentinas, rajadas de vento de mais de 80 km/h e trovoadas atingiram a Costa Leste desde o Atlântico Central até ao Nordeste, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, pediu à população do estado, em entrevista à mídia local, para que não "subestime este alerta". Ele descreveu a tempestade como "incomum", citando as fortes chuvas de janeiro e os fortes ventos ao longo da costa.

Um carro ficou preso nas águas da enchente depois que fortes chuvas atingiram a área de Spartanburg, Carolina do Sul, nesta terça-feira (9) - via REUTERS

O mau tempo fez com que o avião da vice-presidente Kamala Harris fosse desviado de seu local de pouso habitual, a Base Andrews, e se dirigisse para o Aeroporto Internacional de Dulles, na Virgínia.

Tornados devastaram o Sudeste do país, incluindo a península da Flórida, onde imagens de drones mostraram árvores derrubadas, edifícios danificados e telhados arrancados.

Segundo as autoridades, houve pelo menos três mortes relacionadas com a tempestade numa vasta área de estados do sul.

Uma pessoa morreu em um estacionamento de trailers na Carolina do Norte, onde várias casas foram danificadas, segundo autoridades do governo do condado de Catawba.

Uma segunda vítima fatal morreu quando uma árvore caiu no para-brisa de um veículo em Jonesboro, Geórgia, ao sul de Atlanta, segundo o Departamento de Polícia do Condado de Clayton.

Uma mulher de 81 anos também morreu, no Alabama, após um tornado atingir sua casa móvel e a capotar.

Mais de 890 mil residências estavam sem energia nos Estados Unidos até a noite de terça, principalmente no leste, segundo o site Poweroutage.us.

Na parte central do país, fortes nevascas atingiram o alto Centro-Oeste e se deslocaram em direção à região dos Grandes Lagos.

O clima já estava afetando fortemente os voos, com mais de 1.300 cancelados e 8.600 atrasados, até o final da noite de terça. Os dados são do site de monitoramento FlightAware.com.