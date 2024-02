Aliado de Navalni convoca protesto para o dia da eleição na Rússia

São Paulo

Um dos mais próximos aliados de Alexei Navalni pediu para que os apoiadores do opositor morto na semana retrasada façam um protesto em nome dele contra o presidente russo, Vladimir Putin.

O "testamento político de Alexei Navalni", como disse no YouTube o ativista Leonid Volkov, seria um protesto no qual os manifestantes simplesmente apareceriam para votar ao mesmo tempo, às 12h, causando longas filas em seções eleitorais.

Homem deixa flores em memorial a vítimas da repressão soviética em homenagem a Navalni, em São Petersburgo - Olga Maltseva - 24.fev.2024/AFP

A eleição russa começa de forma pontual e remota no dia 15 de março, mas seu dia principal e encerramento será no 17. Como a lei russa é rígida contra protestos não autorizados, a ideia de lotar seções eleitorais surgiu como engenhosa.

Ela foi expressa pelo próprio Navalni em uma postagem feita por seu time em redes sociais no dia 1 passado, quando bolou o "Meio-Dia contra Putin". Quinze dias depois, o ativista caiu morto durante uma caminhada na prisão em que cumpria mais de 30 anos de cadeia, no Ártico, segundo o relato oficial.

O Kremlin reagiu à postagem de Volkov, que era um dos braços-direitos de Navalni e vive no exílio. "Essas pessoas, os ditos apoiadores [de Navalni], são conhecidos pelos seus apelos provocativos para quebrar a lei, e haverá consequências para quem atender tais chamados", disse o porta-voz Dmitri Peskov.

Putin é o franco favorito para vencer a eleição e estender até ao menos 2030 sua permanência no Kremlin, iniciada quando foi indicado primeiro-ministro em agosto de 1999. Em 2028, se estiver na cadeira, será o mais longevo líder da história moderna russa, ultrapassando o ditador soviético Josef Stálin.

Ele enfrentará apenas três oponentes "pro forma", dado que dois nomes que sugeriam uma plataforma de oposição foram barrados pela Comissão Central Eleitoral.

A morte de Navalni, que nunca foi um líder popular no sentido de densidade eleitoral, segue sob mistério. Seu corpo foi enfim entregue à família no sábado (24), mas não há ainda uma certificação acerca da causa da morte —vista como natural nos laudos preliminares a que seus aliados tiveram acesso.

Em 2020, o opositor havia sido envenenado na Sibéria, e ao deixar a Rússia em coma para tratamento na Alemanha, violou a liberdade condicional a que estava submetido, levando a um processo de sentenças sucessivas que o deixaram na cadeia até a morte.

A dúvida agora é sobre seu enterro. Segundo a equipe de Navalni, que opera com advogados dentro da Rússia mas é baseada no exterior, não foi possível encontrar um lugar para um velório público ainda. A mãe do ativista, Ludmila, havia acusado as autoridades russas de obrigá-la a enterrá-lo rapidamente e seu exposição pública.