Blindados do Exército deixam Manaus para reforçar fronteira com Venezuela

Manaus | Reuters

Um comboio de caminhões militares e veículos blindados partiu de Manaus para a fronteira norte do Brasil nesta sexta-feira (2) para reforçar a presença do Exército em resposta às tensões sobre a reivindicação da Venezuela sobre a região de Essequibo, na Guiana.

Mais de 20 veículos chegaram à capital amazonense por transporte fluvial e alguns partiram por estrada para Boa Vista, em Roraima, onde a guarnição local será aumentada para 600 soldados, disse o Exército em comunicado.

Veículo blindado do Exército deixa Manaus para ir a Roraima - Bruno Kelly - 2.fev.2024/Reuters

O grupo inclui seis blindados Cascavel, veículo brasileiro de seis eixos com um canhão de 37 mm; oito Guarani, veículo de transporte de pessoal; e 14 Guaicuru, um blindado leve de tração nas quatro rodas, segundo o Exército. Os blindados mais pesados foram transportados em caminhões plataforma.

Oficiais do Exército não puderam dizer se os veículos ficariam em Boa Vista ou seriam deslocados a Pacaraima, na fronteira com a Venezuela.

O transporte dos blindados ocorre após o regime de Nicolás Maduro reviver uma disputa histórica entre Venezuela e Guiana pelo controle do Essequibo, território guianense que corresponde a cerca de dois terços do país e é majoritariamente de mata fechada.

Além de minérios no solo da região, grandes depósitos de petróleo e gás foram descobertos na costa do Essequibo nos últimos anos e hoje são explorados por empresas estrangeiras.

Caracas organizou um plebiscito no final do ano passado que terminou com 96% dos eleitores que compareceram às urnas do país apoiando a anexação da região. A votação contrariou uma recomendação da Corte Internacional de Justiça para que a Venezuela não tomasse qualquer atitude para modificar a situação atual do Essequibo.

Venezuela e Guiana concordaram, em meados de dezembro, em não usar a força ou aumentar a tensão na disputa, durante uma reunião em São Vicente e Granadinas. Na semana passada, em um encontro mediado pelo Brasil, a Venezuela prometeu aderir à diplomacia para resolver o conflito.

A retomada da reivindicação por parte de Caracas levou o Brasil a afirmar que não permitiria que a Venezuela usasse o território brasileiro em Roraima para invadir o Essequibo, já que é impossível na prática uma invasão em larga escala pela densa selva da região reivindicada.

Um relatório do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil constatou que a Venezuela não possui capacidade militar para invadir a Guiana, pois tem "pouca capacidade logística" para apoiar missões além da fronteira.

O documento de sete páginas visto pela Reuters afirmou que o Brasil possui um plano de contingência para evitar qualquer incursão militar venezuelana contra a Guiana passando pelo território brasileiro. O texto conclui que um confronto entre os dois vizinhos do Brasil era improvável, pois uma solução pacífica estava surgindo.