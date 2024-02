Mansões ficam à beira do precipício na Califórnia após deslizamento de terra; veja vídeo

São Paulo

Três mansões construídas sobre uma encosta na cidade de Dana Point, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ficaram próximas de um precipício após chuvas fortes acelerarem a erosão e provocarem deslizamentos de terra.

Imagens aéreas publicadas pela rede americana ABC mostram uma clareira em um dos terrenos próximos às casas. No vídeo, é possível ver que parte da terra deslizou e se acumulou próximo do mar.

Segundo a ABC, funcionários do município inspecionaram as propriedades e não detectaram "perigos imediatos". Um dos moradores do local disse à emissora que a residência é segura e que não havia sido interditada. Não se sabe se as autoridades tiveram de as pessoas das mansões durante as chuvas e os deslizamentos.

A Califórnia entrou em estado de emergência no começo do mês após tempestades provocarem inundações em vários pontos do estado. As chuvas deixaram pessoas ilhadas, e milhares de casas ficaram sem energia elétrica.

Mansões ficam à beira do precipício após chuvas na Califórnia - Reprodução/@ABC7 no X

Do outro lado do país, na costa nordeste, tempestades de neve forçaram o fechamento de várias escolas e provocaram atrasos de voos em centros urbanos importantes, como Nova York e Boston. Os eventos exarcerbaram as preocupações relacionadas à crise do clima.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global. Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática), já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.