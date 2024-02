Megaengavetamento durante frio extremo deixa feridos na China; veja vídeo

Pequim | Reuters

Várias pessoas ficaram feridas quando mais de cem carros colidiram em um trecho de uma rodovia na cidade de Suzhou, na China, relataram agências de notícias estatais nesta sexta-feira (23).

Trata-se do mais recente acidente causado pelas condições climáticas extremas, que dificultam a condução pelos motoristas.

Imagens da televisão estatal CCTV e de redes sociais mostram dezenas de carros agrupados de forma desordenada na rodovia, com um deles tombado. Vidro e destroços estão espalhados por toda parte.

Três pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, enquanto outras seis sofreram arranhões leves, relatou a polícia de trânsito do Parque Industrial de Suzhou em seu perfil no WeChat. O tráfego rodoviário foi restabelecido, e a causa do acidente está sendo investigada.

Nas últimas semanas, grandes partes da China foram atingidas por ondas de frio, nevascas e chuvas congelantes, impactando o transporte em um momento em que milhões de pessoas estão se apressando para casa para as celebrações do tradicional Ano-Novo Lunar.

Durante esta semana, o regime elevou sua resposta de emergência para temperaturas extremas e iniciou planos para o fluxo de transporte, suprimentos e eletricidade em províncias e cidades, incluindo a capital Pequim.

A Administração Meteorológica da China manteve um alerta elevado para temperaturas congelantes e baixas em várias áreas do centro e sul. De acordo com dados de alerta meteorológico no VariFlight, 34 dos mais de 260 aeroportos do país emitiram alertas de neblina e neve.