Aliado do principal líder de gangues no Haiti morre durante operação policial

Porto Príncipe | Reuters

Uma operação policial na capital do Haiti, Porto Príncipe, provocou um tiroteio nesta quinta-feira (21) e matou Ernst Julme, aliado do principal líder de gangues do país caribenho, Jimmy "Barbecue" Cherizier. Sua morte representa um revés para os planos das gangues de assumir ainda mais controle sobre a cidade.

Conhecido como Ti Greg, Julme havia escapado recentemente da maior prisão do Haiti em uma fuga em massa e era chefe da gangue Delmas 95, além de membro da aliança Viv Ansanm, de Barbecue.

Policiais participam de confronto com gangues perto do Palácio Nacional, em Porto Príncipe, no Haiti - Ralph Tedy Erol - 21.mar.2024/Reuters

Na véspera, supostos membros de gangues foram mortos e queimados em Pétionville, área afluente e próxima da capital onde ficam diversas embaixadas, inclusive a brasileira. Os atos de violência na região, que vitimou um líder conhecido como Makandalem, indicam o ressurgimento de um movimento civil de justiceiros conhecido como Bwa Kale, segundo policiais e fontes com conhecimento do assunto ouvidas pela agência de notícias Reuters.

A imprensa local relatou outra morte ligada ao grupo fora da capital nesta quinta, mas a Reuters não conseguiu verificar a informação.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O Haiti é palco de uma explosão de violência por parte de gangues criminosas, que se uniram para pedir a saída do primeiro-ministro, Ariel Henry. Na semana passada, o impopular chefe de governo, que está no poder desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021, prometeu renunciar assim que um conselho de transição e um líder temporário fossem escolhidos para assumir o poder até as próximas eleições.

A decisão parece cada vez mais próxima —nesta quinta, Farhan Haq, porta-voz adjunto do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou em uma coletiva de imprensa que o chefe da organização recebeu com satisfação os relatos de que as partes haviam indicado todos os representantes para o conselho.

O órgão, que vai tentar reunir a fragmentada classe política fragmentada do Haiti, terá a tarefa de nomear um substituto para o premiê. O plano de transição foi debatido na Jamaica pela Caricom (Comunidade do Caribe) ao lado de representantes do governo e da oposição do país.