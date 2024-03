Primeiro-ministro do Haiti renuncia, diz líder regional

Porto Príncipe (Haiti) | Reuters

O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, apresentou sua renúncia ao cargo de chefe de governo do país caribenho, disse o presidente da Comunidade do Caribe, deixando um cargo que ocupa desde o assassinato do último presidente do país, em 2021.

"Reconhecemos a sua renúncia após o estabelecimento de um conselho presidencial de transição e a nomeação de um primeiro-ministro interino", disse o presidente da Comunidade Caribenha, Irfaan Ali, também presidente da Guiana, agradecendo a Henry pelos serviços.

A renúncia ocorre depois que líderes regionais se reuniram nesta segunda-feira (11), na vizinha Jamaica, para discutir uma estrutura para uma transição política, que os EUA pediram na semana passada para ser "acelerada" com a criação de um conselho presidencial.

Ariel Henry durante a 44ª reunião ordinária da Caricom em Nassau, nas Bahamas - Dante Carrer - 16.fev.2023/Reuters

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta segunda que espera avançar na crise de segurança e humanitária que assola o Hait, em meio a reunião de emergência convocada pela Comunidade do Caribe (Caricom), em Kingston, na Jamaica.

Blinken afirmou que o momento é "crucial" para o Haiti, onde o aprofundamento da violência de gangues e grupos armados ameaçava derrubar o governo do impopular primeiro-ministro. Ariel Henry não conseguiu voltar ao país desde que saiu em viagem e a crise recrudesceu.

Henry viajou para o Quenia no final do mês passado para garantir a sua liderança numa missão de segurança internacional apoiada pelas Nações Unidas para ajudar a polícia a combater gangues armadas. No entanto, a escalada drástica de violência na capital, Porto Príncipe, durante a sua ausência, deixou-o preso nos EUA.

As autoridades regionais estão envolvidas em conversações envolvendo membros dos partidos políticos, do sector privado, da sociedade civil e de grupos religiosos do Haiti, com o objetivo de estabelecer o conselho de transição que abriria o caminho para as primeiras eleições desde 2016.

Henry, que muitos haitianos consideram corrupto, adiou repetidamente as eleições dizendo que a segurança deveria primeiro ser restaurada.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, havia pedido na segunda-feira a criação de um "colégio presidencial independente, inclusivo e de base ampla".

Este conselho teria a tarefa de atender às "necessidades imediatas" do povo haitiano, permitindo o envio da missão de segurança e criando as condições de segurança necessárias para eleições livres, disse Blinken.