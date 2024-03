Especialistas na Espanha tentam incluir temas como prazer em educação sexual

El Diario | Madri

"Mucho ruido y pocas nueces" é uma frase que resume as atitudes em relação à educação sexual na Espanha. Estudos têm enfatizado seu papel fundamental na prevenção do machismo, baixa autoestima em jovens e violência sexual e doméstica, no entanto, a educação sexual continua sendo uma tarefa pendente para o governo, que não garantiu nem padrões de qualidade nem implementação abrangente nas escolas.

Recentemente, a falta de recursos e o aumento da fúria da ultradireita colocaram a educação sexual em destaque. Enquanto isso, profissionais buscam novas maneiras de envolver os adolescentes, usando desde oficinas em sala de aula até conscientização por meio de redes sociais, livros e filmes.

Festival de Filmes de Educação Sexual na cidade de Terrassa, em Barcelona, em janeiro deste ano - El Diario Es

Raquel Hurtado, diretora adjunta da Federação de Planejamento Familiar da Espanha (Sedra), acredita que há pelo menos uma consciência "abstrata" entre a população em geral sobre a importância da educação sexual.

"As pessoas não têm certeza do que é, muitas vezes levando a imaginação coletiva à ideia de prevenção de riscos, gravidezes não planejadas, como usar um preservativo e assim por diante", diz ela. "Isso eclipsa alguns dos aspectos mais importantes: bem-estar geral, saúde no sentido mais amplo do termo, igualdade, transformação social."

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Hurtado observa que é exatamente quando essas questões são introduzidas em oficinas que o apoio à educação sexual diminui e as pessoas ficam desconfiadas.

A Sedra organiza oficinas de educação sexual em escolas para alunos e famílias. "A demanda tende a se concentrar em discutir riscos e prevenção, mas apenas isso não ajuda os jovens a adquirirem as ferramentas específicas de que precisam, nem muda certas atitudes", diz Hurtado.

"Por isso, nos esforçamos para ampliar nosso foco para incluir discussões sobre identidade, desejo e orientação, como nos apaixonamos, atração, encontros eróticos, comunicação com os outros, redes sociais e seu impacto na beleza e imagem corporal... Estamos nos esforçando para tomar distância de uma abordagem puramente baseada em riscos."

Roberto Sanz, psicólogo e sexólogo da Fundação Sexpol, também está se esforçando para levar a educação sexual às salas de aula do país.

"Nossas oficinas são organizadas em três sessões, embora muitas vezes sejam reduzidas a duas. Às vezes nos pedem para fazer apenas uma, mas recusamos. É impossível alcançar qualquer coisa em tão pouco tempo", diz ele. Sanz lamenta a escassez de educação sexual no país, observando que ela é invariavelmente relegada a horas ou tutoriais esporádicos, a menos que uma escola ou professor específico demonstre consciência do problema.

"Esperam que ensinemos os alunos a usar um preservativo; às vezes fazemos, às vezes não, depende do grupo. Temos uma abordagem muito aberta nas sessões, dando aos alunos uma base sobre a qual estabelecer suas próprias ideias e atitudes. Falamos sobre diversidade, igualdade, pornografia, masturbação, comunicação, prazer, reprodução. Sobre como qualquer encontro sexual também é um encontro emocional. Nos distanciamos de noções de culpa ou vergonha, de 'bom' e 'mau', focando, em vez disso, na importância de valores e conhecimento", diz Sanz.

Todas as oficinas são adaptadas ao grupo etário dos alunos, e embora tanto Hurtado quanto Sanz confirmem que geralmente são solicitadas para adolescentes a partir de 14 anos, a situação ideal seria começar muito mais cedo. "Desde a escola primária deveríamos falar sobre nossos corpos, nossos relacionamentos com os outros, estabelecer limites, fornecer às crianças uma educação emocional para que possam expressar melhor suas experiências e o que desejam, para que possam lidar com desacordos", diz Hurtado.

Os dois sexólogos também concordam que a resistência à educação sexual tem se intensificado nos últimos anos pelas comparações com "doutrinação" ou tentativas de "converter" meninas e meninos em "algo que não são".

Começar cedo também é o conselho de Anna Salvia, psicóloga, educadora sexual e autora da trilogia "La regla mola", "El semen mola" e "El porno no mola", publicada pela Montena. Todos os três livros são ilustrados pela artista Menstruita, que preenche as páginas com imagens que, assim como o texto, são claras, explícitas, encantadoras e divertidas.

Os livros de Salvia são baseados em sua experiência profissional com famílias, alunos e professores. Eles discutem questões-chave de maneira "clara, direta e divertida" para e são pensados para atrair adultos em suas famílias que talvez não tenham parte desse conhecimento.

Salvia defende a importância de explicar essas coisas "antes que aconteçam" para que os jovens possam enfrentar as experiências da vida informados, preparados e sem medo.

"Educação sexual não é apenas um papo rápido. São muitas conversas de diferentes perspectivas. Certos temas foram tabu por muito tempo, e embora algumas pessoas queiram ajudar a quebrar essas barreiras, nem sempre têm as informações que gostariam de transmitir. Na verdade, o pilar fundamental da educação sexual deve ser a família, a principal transmissora de valores. O sistema educacional deve garantir, independentemente dos valores transmitidos em casa, que as crianças tenham acesso a certas informações e conhecimentos", diz a autora.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

Para Salvia, ler livros com crianças e adolescentes é uma maneira eficaz para os adultos "abrirem uma porta", mostrarem que estão receptivos a falar sobre o assunto e combater algo que ela acredita ter sido endêmico à escassez de educação sexual: o sentimento de solidão.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação FAD, metade de todos os jovens espanhóis entre 16 e 29 anos acreditam ter recebido uma educação sexual de baixa qualidade. Outro estudo do Instituto das Mulheres sobre sexualidade com jovens entre 18 e 25 anos mostrou que um terço dos entrevistados não teve acesso algum a programas de educação sexual em seus locais de estudo. E 50,7% daqueles que receberam algum tipo de educação sexual classificaram a qualidade do ensino como abaixo da média.

Em janeiro de 2024, o Festival de Filmes de Educação Sexual na cidade de Terrassa (Barcelona) realizou sua quarta edição. Os 45 documentários do festival exibidos ao longo de vários dias foram assistidos por 2.300 adolescentes de 14 escolas secundárias da cidade e região.

"Nem todos os filmes são especificamente destinados a um público adolescente, mas a maioria é", diz Iván Albacete, um dos diretores do festival. "Os documentários falam sobre autodescoberta, aceitação, gênero, primeiros relacionamentos, diversidade sexual, problemas que podem surgir e ISTs." Outros temas incluem feminismo e direitos LGBTQIA+.

Um conjunto de documentários é direcionado a estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio, enquanto outro é projetado para aqueles do terceiro e quarto ano ou que já estão estudando para o bacharelado internacional. Após as exibições, há discussões que incluem sessões de perguntas e respostas com um sexólogo e organizações parceiras.

Os organizadores percebem que nem todos se sentem confortáveis em falar sobre sexo na frente de uma plateia, então os alunos também podem enviar perguntas anonimamente. Vídeos de um minuto baseados nessas perguntas são posteriormente gravados e exibidos nas escolas participantes.

"Sempre recebemos ótimos feedbacks", diz Albacete. "Começamos o festival com o objetivo específico de criar um projeto social e vimos que havia uma clara necessidade desse tipo de interação. As pessoas não costumam falar sobre educação sexual."

Todos os anos, o festival entra em contato com os diretores de todas as escolas locais, convidando-os a participar. Nem todos respondem. Apesar de metade das escolas de Terrassa serem escolas públicas subsidiadas, apenas uma das escolas participantes do evento de 2024 havia comparecido a uma edição anterior.

Isabel Duque, também conhecida como "Psicowoman", leva a educação sexual para as salas de aula, mas também para as redes sociais com seu canal no YouTube e conta no Instagram, respondendo perguntas, fazendo transmissões ao vivo e recomendando outras contas com conteúdo de qualidade.

"É também uma forma de dar continuidade aos workshops que dou em sala de aula", diz ela. "A primeira parte do workshop sempre se concentra no que eu gostaria de ter ouvido na idade deles, e também permito que eles enviem perguntas anonimamente. Muitas vezes não há tempo suficiente para responder a todas as perguntas ou abordar um tema complexo."

"Comecei meu canal para criar um espaço de contrainformação em um momento em que as opiniões dominantes eram muito homogêneas", diz ela. "A geração de hoje busca informações de qualidade, críticas e inclusivas."

Duque lamenta o fato de que alguns workshops frequentemente se concentram no medo ou em doenças e são ministrados por pessoal não qualificado e sem formação em sexologia. "É importante diferenciar entre falar sobre violência sexual e educação sexual. Educação sexual é sobre escutar, comunicar, desejo, cuidado, embora também falemos sobre consentimento, claro."

Como Duque vê o estado geral da educação sexual na Espanha? No lado positivo, ela diz que agora há mais conscientização sobre a educação sexual, e a demanda por ela está aumentando. No lado negativo, as escolas estão ficando cada vez com mais medo das reações dos pais, apesar desse progresso significativo.

Esta reportagem é publicada como parte do projeto "Towards Equality", uma iniciativa internacional e colaborativa que inclui 16 veículos de imprensa para apresentar os desafios e soluções para alcançar a igualdade de gênero.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis