Haley fica atrás de opção 'nenhum dos candidatos' em primária de Nevada

Reuters

A candidata presidencial republicana Nikki Haley sofreu uma derrota embaraçosa na primária de Nevada nesta terça-feira (6), ficando atrás das cédulas marcadas como "nenhum desses candidatos" pelos apoiadores de Donald Trump, de acordo com a Edison Research.

Haley, a última rival de Trump para a indicação presidencial republicana, foi a única candidata republicana importante a disputar a primária de Nevada nesta terça-feira (6). Trump não estava na cédula.

O presidente dos EUA, Joe Biden, venceu facilmente a primária presidencial democrata de Nevada depois de dominar a primeira disputa de indicação de seu partido na Carolina do Sul no sábado.

Republicana Nikki Haley - Joe Raedle/AFP

Com mais de 70% dos votos contados, Biden tinha 90% de apoio. Biden, como presidente em exercício, enfrenta pouca oposição dentro de seu próprio partido para concorrer à reeleição em uma provável revanche nas eleições gerais com Trump em novembro.

O ex-presidente Trump garantirá todos os delegados de Nevada em uma votação separada na quinta-feira, à medida que se aproxima de garantir a indicação após vitórias consecutivas em Iowa e New Hampshire.

Trump não competiu na primária de terça-feira, que não teve peso na disputa pela indicação presidencial republicana. Haley não está na cédula da caucus de quinta-feira.

Os eleitores republicanos puderam marcar suas cédulas como "nenhum desses candidatos" na primária de terça-feira, e Haley enfureceu Trump ao se recusar a desistir da disputa pela indicação republicana.

Com mais de dois terços das cédulas republicanas contadas, Haley tinha 32% dos votos, com "nenhum desses candidatos" com mais de 61% e o vencedor, de acordo com a Edison Research.

O caucus republicano rival na quinta-feira está sendo conduzido pelo partido estadual simpático a Trump, e com apenas Trump naquela cédula, ele quase certamente garantirá a vitória e todos os 26 delegados do estado para a Convenção Nacional Republicana em julho, quando o partido formalmente indica seu candidato.

Os eleitores podem participar tanto da primária republicana na terça-feira quanto do caucus republicano na quinta-feira.

Joe Lombardo, governador republicano de Nevada e apoiador de Trump, disse que votaria em "nenhum desses candidatos" na terça-feira e participaria do caucus para Trump na quinta-feira.

As cédulas republicanas concorrentes são resultado de um conflito entre o partido republicano estadual - liderado por aliados de Trump - e uma lei estadual de 2021 que exige a realização de uma primária.

Os caucus de indicação presidencial são conduzidos pelos partidos políticos estaduais, não pelo estado, e o partido republicano de Nevada, simpático a Trump, decidiu manter um caucus em 8 de fevereiro. Em uma visita a Nevada na semana passada, Trump pediu aos eleitores que ignorassem a primária de terça-feira e votassem apenas no caucus de quinta-feira.

Haley prometeu permanecer na disputa pela indicação republicana e seguir para uma possível última batalha em seu estado natal, a Carolina do Sul, em 24 de fevereiro, mas ela não tem um caminho claro para a indicação. Ela está muito atrás de Trump na Carolina do Sul, de acordo com pesquisas de opinião.

Biden fez campanha em Nevada no domingo e na segunda-feira. Após sua vitória, ele imediatamente mirou em Trump, dizendo em um comunicado: "Donald Trump está tentando nos dividir, não nos unir; nos arrastar de volta ao passado, não nos liderar para o futuro."

Biden apareceu na cédula junto com a autora de autoajuda Marianne Williamson e outros desafiantes democratas menos conhecidos. O representante dos EUA Dean Phillips de Minnesota perdeu o prazo de inscrição e não aparecerá na cédula.

Apesar dos resultados de terça-feira em Nevada terem pouco impacto nas disputas de indicação, o estado será um campo de batalha acirrado porque sua população pode oscilar entre os partidos e desempenhar um papel significativo nas eleições presidenciais de novembro.

Em 2020, Biden venceu Trump em Nevada por 2,4 pontos percentuais. Pesquisas de opinião mostram que uma possível revanche entre Biden e Trump no estado será acirrada.

Aproximadamente 30% da população de Nevada se autodeclara latina ou hispânica no censo dos EUA, e os republicanos estão conquistando alguns desses eleitores em todo o país.

Nevada também tem muitos eleitores indecisos: há 768.000 registrados como "não partidários", mais do que os registrados como democratas ou republicanos, de acordo com os últimos dados estaduais.