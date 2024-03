Incêndio em prédio de Bangladesh mata 45 e fere dezenas de pessoas

Daca (Bangladesh) | Reuters

Um incêndio de grandes proporções em um prédio de seis andares em Bangladesh, onde funcionavam restaurantes com muitas famílias com crianças jantando, matou ao menos 45 pessoas e feriu dezenas, disse o ministro da Saúde.

As autoridades disseram que um vazamento de gás ou um fogão podem ter causado o incêndio nesta quinta-feira (29) na capital. O fogo se espalhou rapidamente após começar em um restaurante e só foi controlado após duas horas de esforços por 13 unidades de bombeiros.

Voluntários e bombeiros tentam apagar incêndio em prédio na capital de Bangladesh - Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Os hospitais estão tratando 22 pessoas com queimaduras, disse o ministro da Saúde, Samanta Lal Sen, aos repórteres. "Todos os 22 estão em estado crítico", afirmou após uma visita ao Hospital do Colégio Médico de Dhaka.

A primeira-ministra Sheikh Hasina expressou choque e tristeza com o incidente, determinando que os oficiais forneçam tratamento rápido para os feridos.

Um sobrevivente, Mohammad Altaf, contou que perdeu dois amigos no incêndio.

"Fui para a cozinha, quebrei uma janela e pulei para me salvar", disse, acrescentando que um caixa e um garçom que estimularam as pessoas a sair durante os primeiros momentos morreram depois.

Os bombeiros usaram guindastes para resgatar pessoas do prédio, disseram autoridades do Corpo de Bombeiros, que ainda trabalhavam para limpar os escombros e apagar o fogo restante.

Familiares se reuniram no hospital nesta sexta-feira (1º) de manhã (madrugada no Brasil) para receber os corpos dos mortos, com alguns lamentando do lado de fora do departamento de emergência.

Médicos disseram que a maioria dos mortos foi asfixiada e outros morreram ao pular do prédio, que também abriga algumas lojas de roupas e telefones celulares.

O incêndio pode ter começado a partir de um vazamento de gás ou fogão, disse o Brigadeiro General Main Uddin, um alto oficial do serviço de incêndio.

"Era um prédio perigoso com cilindros de gás em cada andar, até mesmo nas escadas", disse o genral Main Uddin, do Corpo de Bombeiros, à Reuters, acrescentando que havia uma única escada, sem saída de emergência e outras medidas de segurança.

O governo criou um painel de cinco membros para investigar o incidente.

O principal partido de oposição culpou o governo pelo incêndio.

"Acidentes e desastres continuam acontecendo porque não há estado de direito", disse Mirza Fakhrul Islam Alamgir, secretário-geral do Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), em um comunicado. "O governo não é responsável perante o povo e é por isso que a anarquia prevalece, muitos acidentes ocorrem e as pessoas perdem suas vidas."

A intensa fiscalização de Bangladesh e dos principais varejistas de roupas globais que fabricam lá ajudou a prevenir desastres no setor de vestuário desde um incêndio em 2012 e um desabamento de prédio em 2013. Juntas, as duas tragédias causaram as mortes de 1.200 trabalhadores.

Mas em outras indústrias, principalmente atendendo à crescente economia doméstica e sem a mesma ênfase na segurança, centenas de pessoas morreram em incêndios.

Incêndios são comuns na densamente povoada Dhaka, onde muitos prédios novos surgiram, muitos sem medidas de segurança adequadas.

Em julho de 2021, muitas crianças estavam entre as 54 pessoas mortas em uma fábrica de processamento de alimentos nos arredores de Dhaka, enquanto pelo menos 70 pessoas foram mortas em um incêndio em fevereiro de 2019 em um bairro centenário.