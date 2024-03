México e Venezuela fazem acordo para deportar imigrantes que tentam chegar aos EUA

Reuters

O governo do México assinou, nesta quinta-feira (21), um acordo com a Venezuela para deportar imigrantes venezuelanos que passam pelo território mexicano para chegar aos Estados Unidos. O acordo também incluiu empresas do México e da Venezuela, que deverão empregar os deportados, afirmou a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena.

Família venezuelana, cruzando o rio Bravo, no México, para alcançar os Estados Unidos - Reuters

Eles buscam fugir da crise econômica e política do atual regime, comandado por Nicolás Maduro. Atualmente, existem entre 4.000 e 5.000 migrantes venezuelanos retidos no México, a maioria na cidade de Tijuana.

Os cidadãos americanos estão cada vez mais preocupados com esse fluxo migratório. Segundo uma pesquisa feita no início deste ano pela Reuters em parceria com o Ipsos, 17% da população considerava que o maior problema enfrentado pelos Estados Unidos é a imigração, um aumento de 11% em relação a dezembro.

"O plano carece de base jurídica", disse Enrique Lucero, diretor municipal de atendimento a migrantes em Tijuana. Lucero fez um apelo às autoridades, para que as rotas de migração, de pessoas que procuram asilo nos Estados Unidos, fossem normalizadas.

Já o governo mexicano afirmou que dará aos migrantes do país US$ 110 por mês, como parte de um programa no qual também terão a oportunidade de trabalhar em diferentes empresas nos dois países. A petrolífera estatal PDVSA e a cervejaria Polar estão entre as participantes desse programa.