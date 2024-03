Paquistão volta a eleger Shehbaz Sharif premiê, e oposição acusa fraude

Islamabad | Reuters

O Parlamento recém-formado do Paquistão elegeu Shehbaz Sharif como primeiro-ministro na manhã deste domingo (3), três semanas após as tensas eleições nacionais serem seguidas por atrasos na formação de um governo de coalizão.

Shehbaz Sharif, eleito premiê do Paquistão para um segundo mandato, durante entrevista coletiva em Lahore - Arif Ali - 13.fev.24/AFP

O anúncio foi feito pelo presidente da Assembleia Nacional, Ayaz Sadiq. Sharif obteve 201 votos, acima dos 169 votos necessários para ocupar o cargo de premiê. Ele derrotou Omar Ayub, o candidato apoiado pelo popular ex-premiê Imran Khan, que obteve 92 votos.

Como esperado, a declaração foi recebida com protestos da aliança Sunni Ittehad Council (SIC), apoiada por Khan. Os partidários pediam a libertação de Khan e bradavam palavras de ordem alegando que Sharif chegou ao poder por meio de um processo de fraude eleitoral.

Em um discurso após o anúncio, Sharif abordou a necessidade de reformas econômicas, bem como as relações internacionais, mas não anunciou mudanças importantes na política. "O trabalho é difícil, mas não é impossível", disse ele sobre o esforço para tirar o Paquistão de múltiplas crises em que o país está mergulhado.

Ele convidou a oposição para conversar. A SIC, porém, continuou a protestar durante todo o discurso de Sharif, segurando cartazes com fotos de Khan e entoando "ladrões de mandato".

A eleição de 8 de fevereiro passado foi marcada por um corte da rede de celulares, por prisões e por violência. A divulgação dos resultados, por sua vez, foi incomumente atrasada, desencadeando acusações de que a votação havia sido fraudada.

Sharif, 72, voltou ao cargo que ocupava até agosto passado, quando o Parlamento foi dissolvido antes das eleições, e um governo provisório assumiu. Nenhum partido sozinho obteve maioria.

O eleito é o irmão mais novo do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, que liderou a campanha eleitoral de seu partido, o Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N).

Os candidatos apoiados por Khan conquistaram a maioria dos assentos, mas o PML-N e o Partido do Povo do Paquistão concordaram em formar um governo de coalizão, o que permitiu que Shehbaz Sharif fosse eleito premiê, enquanto seu irmão se afastava.

Em seu mandato anterior, o governo de Sharif conseguiu negociar um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), mas o processo foi marcado por desafios, e as medidas exigidas pelo acordo, que expira em abril, contribuíram para o aumento dos preços.

O novo governo terá que iniciar imediatamente negociações com o FMI para o próximo acordo a fim de fortalecer a economia do país, ao mesmo tempo em que lida com o crescente descontentamento devido à pobreza. O governo também terá que lidar com os desafios contínuos dos apoiadores de Khan.

"Não é a primeira vez que Shabaz Sharif se torna premiê sem realmente ser eleito", disse o assessor próximo de Khan, Zulfikar Bukhari, à agência de notícias Reuters. "Mas desta vez a nação não permitirá que ele escape. Isso só fará o Paquistão afundar ainda mais economicamente, causando mais deterioração como nação", seguiu.

Khan, um ex-astro do críquete, equivalente ao futebol brasileiro em popularidade no país, havia sido premiê de 2018 até maio do ano passado, quando caiu após condenação judicial em outro caso de corrupção. Sua posterior prisão gerou protestos nas ruas. Ele foi solto provisoriamente em agosto de 2023, e depois voltou para a cadeia.

Ele já foi condenado por supostos crimes que vão de vendas de segredos de Estado a casamento ilegal.