Veja reportagem da DW que motivou censura da ditadura na Venezuela

São Paulo

Um vídeo do programa Cómo te afecta (Como te afeta), que trata da corrupção em países da América Latina, foi o que motivou o regime de Nicolás Maduro a tirar do ar na Venezuela o sinal da Deustche Welle em espanhol. Segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa, duas operadoras de TV a cabo cortaram o canal da emissora alemã.



Na segunda (4), Maduro chamou a DW de "nazista" e acusou o veículo, financiado pelo governo da Alemanha, de participar de uma "campanha midiática contra a Venezuela". No dia seguinte, o diretor-geral da DW, Peter Limbourg, pediu o restabelecimento da transmissão do canal. "O cancelamento da distribuição da DW é um grave ataque à liberdade do povo venezuelano de se informar de forma independente", afirmou.



Apresentado pelo jornalista venezuelano Ernesto Andrés Fuenmayor, o programa de 26 minutos aborda episódios de corrupção em governos de toda a região, não apenas da Venezuela. Também houve a divulgação de um pequeno vídeo sobre a reportagem nas redes sociais, no qual "afirma-se claramente que não se sabe até que ponto o próprio Nicolás Maduro está informado ou envolvido" nos esquemas de desvios de recursos da Venezuela, aponta a DW.



Assista abaixo à integra do Cómo te afecta (em espanhol) e à divulgação do programa no X.



A DW afirma que, em 2019, a transmissão da emissora foi cortada por cerca de 24 horas, sem explicações por parte das autoridades venezuelanas. Um ano antes, a interrupção do sinal ocorreu por cerca de uma hora, quando o canal exibia o documentário "Venezuela – A Fuga de um Estado Falido".