Acidente com teleférico na Turquia deixa um morto e dez feridos

São Paulo | Reuters

Uma pessoa morreu e outras dez ficaram feridas na província turca de Antalya depois que uma cabine de teleférico colidiu com um poste quebrado, na sexta-feira (12), informou o ministério do interior neste sábado.



No fim da tarde de sexta, 24 cabines ficaram presas nas alturas. Segundo o ministério, 16 horas depois do acidente mais de 60 pessoas ainda estavam presas nos nove compartimentos restantes e 112 pessoas tinham sido resgatadas.

Membros da gestão de desastres atuam em operação de resgate após acidente com teleférico em Antalya, Turquia - 13.abr.24/via Reuters

Nenhum dos passageiros aguardando resgate tinha ferimentos críticos ou estava em estado grave de saúde, disse o presidente da Autoridade de Gestão de Desastres e Emergências, Okay Memis, aos repórteres no local, acrescentando que eles pretendiam concluir o trabalho de resgate antes do pôr do sol.



Em comunicado no X (ex-Twitter), o ministério do interior disse que sete helicópteros e mais de 500 socorristas estavam empenhados nos esforços de resgate.

Um vídeo divulgado pelo ministério mostrou socorristas amarrados a cordas de segurança subindo nas cabines.



De acordo com as informações no site do órgão, o teleférico tem 36 compartimentos com capacidade para seis pessoas cada e leva, em média, nove minutos para subir até a instalação Tunektepe com vistas panorâmicas da cidade de Antalya.