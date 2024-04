Oposição da Turquia vence em grandes cidades e causa duro revés a Erdogan

Istambul e Ancara | Financial Times

O Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), do qual o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sofreu uma grande derrota nas eleições municipais, causando ao líder turco seu mais grave revés eleitoral desde sua ascensão ao poder há duas décadas.

A oposição turca obteve vitórias decisivas nas prefeituras contra o AKP de Erdoğan em corridas eleitorais por todo o país, inclusive em grandes cidades como Istambul, Ancara, Esmirna, Bursa e Antalya. O AKP não teve um desempenho tão ruim nas eleições locais desde que Erdoğan fundou o partido na virada do milênio.

Mansur Yavaş, prefeito de Ancara e membro do partido de oposição, declara vitória após garantir 60% dos votos - Adem Altan - 31.mar.24/AFP

O bom desempenho de Ekrem İmamoğlu pelo Partido Republicano do Povo (CHP), da oposição, em Istambul, foi um golpe doloroso para Erdoğan, que apoiou totalmente o candidato do AKP em uma tentativa de derrotar seu arquirrival e o político mais proeminente da oposição.

"Istambul transmitiu sua mensagem", disse İmamoğlu a uma grande multidão de apoiadores que se reuniram no centro da cidade na manhã de segunda-feira (1º). "A era da tutela de uma pessoa acabou."

Os moradores da maior cidade do país saíram às ruas para comemorar o resultado, agitando bandeiras turcas, buzinando carros, acendendo sinalizadores coloridos, cantando e dançando até altas horas da madrugada.

O forte desempenho do CHP ocorreu à medida que os eleitores atacavam Erdoğan em razão de uma longa crise inflacionária, que fez com que o preço de tudo, desde mantimentos até veículos e eletrodomésticos, aumentasse nos últimos anos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

"O principal partido de oposição da Turquia conseguiu derrotar a aliança governista, obtendo a maior derrota eleitoral da carreira de Erdoğan", disse Berk Esen, professor da Universidade Sabancı de Istambul, que acrescentou que foi o melhor resultado do CHP desde a eleição geral de 1977.

No geral, o CHP obteve 38% dos votos nacionais, enquanto o apoio ao AKP caiu para 35%, segundo números iniciais da agência de notícias estatal Anadolu. O AKP havia obtido 44% dos votos na corrida local anterior, em 2019.

Em tom conciliador, Erdoğan disse a seus apoiadores na capital Ancara que, com o fim das eleições locais, o governo poderia se concentrar em consertar a economia. Ele prometeu que seus esforços para controlar a inflação seriam recompensados este ano e que ele daria prioridade à política externa, especialmente para conter as aspirações curdas de autogoverno do outro lado da fronteira, na Síria.

"Infelizmente, não conseguimos obter o resultado que queríamos, que esperávamos, nas eleições locais", disse ele. "Em nenhuma circunstância desrespeitaremos a decisão de nosso povo. O fato de esse capítulo eleitoral, que cansou nossa nação, nosso povo e nossa economia no último ano, estar encerrado a partir de hoje é, por si só, uma vitória."

Mas muitos viram o voto de milhares de administradores locais como um referendo sobre o estilo autoritário de governo de Erdoğan, que incluiu intervenções na política monetária, limites à liberdade de expressão e influência política no judiciário.

Foi um voto "não" a Erdoğan, especialmente em Istambul e em muitos outros lugares", disse Selim Koru, analista do think-tank Tepav, com sede em Ancara.

A derrota marca uma mudança radical em relação à eleição presidencial de maio de 2023, na qual Erdoğan lutou contra uma aliança de oposição de seis partidos que tentava destituí-lo. Isso também reforça a posição de İmamoğlu como o único político na Turquia que tem sido capaz de enfrentar Erdoğan, o qual é considerado o líder mais importante da Turquia desde Mustafa Kemal Atatürk, que fundou a república há um século.

Aslı Aydıntaşbaş, membro da Brookings Institution, com sede em Washington, disse que Erdoğan "não pode mais contar com uma oposição que está em desordem".

İmamoğlu, 53, venceu o candidato do AKP, Murat Kurum, por 12 pontos percentuais na disputa em Istambul, obtendo 51% dos votos, segundo a Anadolu. Essa é a maior margem de vitória de um prefeito de Istambul em 40 anos.

A vitória de İmamoğlu reflete a eleição municipal de 2019, quando ele assumiu o controle de Istambul em uma campanha altamente disputada, na qual o partido de Erdoğan forçou –e depois perdeu– uma repetição da votação.

Em Ancara, o apoio à oposição foi ainda mais dramático, com o prefeito em exercício Mansur Yavaş declarando vitória após garantir 60% dos votos, muito à frente do oponente do AKP, Turgut Altınok, que obteve 32%.

Os mercados turcos avançaram na segunda-feira, na esperança de que o programa de reforma econômica iniciado em junho de 2023 permaneça intacto, apesar do revés eleitoral de Erdoğan. A lira subiu cerca de 1%, para TL32,1 em relação ao dólar, e o índice de ações Bist 100 de Istambul subiu levemente.

Além das maiores cidades do país, o AKP enfrentou a perda de províncias que dominou durante a última década ou mais, principalmente no oeste da Turquia.

O CHP obteve o controle da cidade de Adıyaman, ao sul, uma das áreas mais atingidas pelo terremoto de 2023, e de Kilis, uma província conservadora que faz fronteira com a Síria.

No sudeste predominantemente curdo, o partido Igualdade e Democracia dos Povos ganhou dez capitais de província, em comparação com oito em 2019. O partido enfrentou uma longa repressão por parte de Erdoğan, que incluiu a prisão de vários de seus prefeitos e de seu ex-presidente, Selahattin Demirtaş.

O partido islâmico New Welfare conquistou as cidades religiosamente conservadoras de Şanlıurfa e Yozgat. O partido havia apoiado Erdoğan nas eleições gerais de 2023, mas rompeu com o AKP nessa votação devido a discordâncias sobre o comércio com Israel e as políticas econômicas.

"Já chega de AKP. Estamos cansados do AKP por causa da situação econômica. Tudo é muito caro", disse Ramazan Çimen, 59, morador de Şanlıurfa, que normalmente votava no AKP, mas disse que agora estava apoiando o New Welfare. "Precisamos de uma mudança neste país."