Família esnoba Kennedy Jr. e manifesta apoio à reeleição de Biden; veja vídeo

Washington | AFP

Candidato à reeleição, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 81, recebeu apoio dos membros da família Kennedy. O movimento marca a rejeição à candidatura independente do advogado ambiental Robert F. Kennedy Jr., 70, filho do senador democrata Robert Kennedy, assassinado em 1968 durante sua campanha à Presidência.

"Não quero me emocionar, mas que honra incrível contar com o apoio da família Kennedy", disse Biden.

Joe Biden é aplaudido por Kathleen (casaco xadrez), Rory (casaco branco) e Kerry Kennedy (casaco vermelho), além de outros membros da família, durante comício realizado no Centro Recreativo Martin Luther King, na Filadélfia - Elizabeth Frantz - 18.abr.24/Reuters

Há um temor de que a candidatura de Kennedy Jr., conhecido pela oposição às vacinas, possa pesar a favor do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições à Casa Branca de novembro. Faltando menos de sete meses para o pleito, o advogado conta com dois dígitos de apoio nas pesquisas de intenção de voto.

"Quase todos os netos de Rose e Joe Kennedy apoiam Joe Biden. A família Kennedy apoia Joe Biden para presidente", disse Kerry Kennedy, referindo-se aos patriarcas da família, durante um comício na Filadélfia. "Todos nós precisamos nos unir em uma campanha que deveria unir não apenas os democratas, mas todos os americanos, incluindo os republicanos e os independentes."

Biden respondeu se apresentando como herdeiro político de Robert Kennedy. O democrata mantém um busto de bronze do ex-procurador-geral no Salão Oval da Casa Branca.

Kennedy Jr. disse que respeita a decisão da família de apoiar o adversário. "Fico feliz que sejam ativos politicamente: é uma tradição familiar", afirmou o candidato independente na plataforma X. "Estamos divididos em nossas opiniões, mas unidos em nosso amor mútuo."

Essa não foi a primeira manifestação em prol da candidatura de Biden por parte dos Kennedy. Dezenas de membros da família posaram ao lado de Biden em uma foto no roseiral da Casa Branca por ocasião do Dia de São Patrício, em março, para celebrar a sua herança comum irlandesa.

Trump e Biden estão tecnicamente empatados na disputa, de acordo com pesquisa feita pelo New York Times e o Siena College divulgada no último dia 13. Os resultados mostram que 46% dos entrevistados votariam no republicano se o pleito para decidir o novo chefe da Casa Branca fosse realizado naquele momento. Outros 45% dizem que sua escolha seria o democrata Biden. Os 8% restantes estão indecisos.