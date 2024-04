Filha de bilionários da tecnologia está desaparecida na Califórnia

São Paulo

A filha dos bilionários do setor de tecnologia Stewart Butterfield e Caterina Fake foi dada como desaparecida na terça-feira (23). Mint Butterfield, 16, foi vista pela última vez no domingo (21) à noite, na região litorânea de Bolinas, na Califórnia. De acordo com o jornal The San Francisco Standard, o desaparecimento foi relatado à polícia pela mãe da jovem.

O gabinete de polícia do condado de Marin, onde fica Bolinas, publicou na plataforma Nextdoor um comunicado sobre o desaparecimento de Mint. Além de ter divulgado uma descrição da aparência física e uma foto da garota, o gabinete disse acreditar que a adolescente tenha se dirigido à região de San Francisco após fugir de casa.

Anúncio usado para divulgar o desaparecimento de Mint Butterfield, 16, filha de Stewart Butterfield e Caterina Fake, cofundadores do Slack e do Flickr, respectivamente. - @jason no X

A polícia local acredita que a adolescente esteja nos arredores de Tenderloin, distrito conhecido pela criminalidade e consumo de drogas. Policiais disseram que Mint tem histórico de abuso de substâncias e é frequentadora da região.

Algumas regiões da Califórnia —estado mais rico e populoso dos Estados Unidos e que abriga gigantes da tecnologia como Apple, Google e Meta— têm sofrido crises de segurança e moradia. No ano passado, um morador de Tenderloin passou a documentar crimes na região e postá-los nas redes sociais, na tentativa de ajudar a polícia local com mais informações.

Stewart Butterfield, o pai de Mint, é cofundador e ex-CEO da plataforma de comunicação corporativa Slack e, segundo a revista Forbes, dono de uma fortuna avaliada em US$ 1.6 bilhão. Em 2021, o Slack foi adquirido pela empresa Salesforce por US$ 27,7 bilhões. Já a mãe, Caterina, é cofundadora do site de armazenamento de fotos Flickr.

Após a saída de Butterfield do comando do Slack, em dezembro de 2022, a brasileira Lidiane Jones foi anunciada como CEO da plataforma.