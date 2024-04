Ucrânia vai perder guerra para Rússia sem pacote de ajuda dos EUA, diz Zelenski

Kiev | AFP

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, afirmou neste domingo (7) que seu país vai perder a guerra contra a Rússia se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar um pacote de ajuda militar para combater as tropas de Moscou.

"É necessário dizer especificamente ao Congresso que, se não nos ajudarem, a Ucrânia vai perder a guerra", afirmou o líder durante uma reunião por videoconferência do United24, plataforma lançada por pelo governo ucraniano para arrecadar fundos para a guerra. Segundo ele, será difícil ganhar da Rússia sem a ajuda dos EUA. "Se a Ucrânia perder a guerra, outros países serão atacados", completou.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, fala durante conferência em Kiev - Valentin Ogirenko - 25.fev.2024/Reuters

Um pacote de ajuda de mais de US$ 60 bilhões a Kiev está bloqueado na Câmara dos Representantes dos EUA, onde os republicanos são maioria, em meio a disputas políticas. A aprovação depende da boa vontade dos apoiadores de Donald Trump na Casa, que se recusam a examinar o texto enquanto esperam as eleições presidenciais de novembro.

Nos últimos dias, Zelenski insistiu que essa ajuda é vital para seu país —enquanto esperam, os soldados ucranianos são obrigados a economizar munição e enfrentar um exército russo confiante após repelir uma grande contraofensiva de Kiev no final de 2023.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Em janeiro deste ano, os EUA afirmaram que o dinheiro separado para apoiar a Ucrânia havia acabado em 27 de dezembro e que não havia previsão de novos aportes, a não ser que o Congresso americano apoiasse um novo pacote de ajuda militar.

Um mês depois, o Senado, de maioria democrata, aprovou um montante de US$ 95,3 bilhões (R$ 472,2 bilhões) em ajuda —US$ 61 bilhões iriam para a Ucrânia, US$ 14 bilhões, para Israel e US$ 4,83 bilhões, para parceiros como Taiwan. O projeto, no entanto, estacionou ao chegar na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos.

O presidente da Casa, o republicano Mike Johnson, argumenta que a negativa à proposta se dá porque o Legislativo teria sido incapaz de costurar soluções suficientes para a fronteira sul do país, com o México.

Diante da migração recorde na região, guiada especialmente por pessoas de países da América Central, republicanos colocaram a agenda migratória como moeda de troca e forçaram democratas a negociarem na área para fazer avançar o pacote de ajuda externa. O projeto aprovado no Senado, entretanto, não inclui reformas migratórias.

Nas últimas semanas, a Rússia conseguiu avançar no leste da Ucrânia e atingir infraestruturas energéticas do país, deixando milhares de civis sem luz —as importações de eletricidade do país invadido atingiram um recorde de 18.649 MWh no final de março. Atualmente, o sistema de energia ucraniano está quase completamente estabilizado.

Durante os últimos dias, porém, drones russos danificaram instalações de energia de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, levando a alguns cortes de energia. Neste domingo, Zelenski disse ter tido conversas com os chefes do Serviço de Segurança, da Inteligência e do Ministério do Interior sobre os recentes ataques na cidade.

"A Rússia não para seu terror por um minuto. Estamos trabalhando para fornecer proteção ao nosso povo. Estamos preparando uma resposta muito específica e justa ao inimigo", disse o presidente.