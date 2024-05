Colômbia tem inundações após rompimento de dique e fortes chuvas; veja vídeo

São Paulo

Imagens divulgadas nesta segunda-feira (20) mostram o alagamento causado pelo rompimento de um dique no norte da Colômbia, no último dia 6. Cerca de 40 mil pessoas foram afetadas, incluindo agricultores, pescadores e produtores de arroz, de acordo com a mídia local. Soma-se a isto uma perda ainda não quantificada de gado e animais de criação.



Segundo o governo, quase 8.000 pessoas precisaram ser evacuadas.

A infraestrutura, que foi projetada para reduzir o fluxo do rio Cauca e prevenir inundações em terras agrícolas, rompeu após fortes chuvas no início da estação chuvosa em San Jacinto del Cauca, no departamento do norte de Bolívar.

Imagens publicadas nesta segunda-feira (20) mostram o alagamento causado pelo rompimento de um dique no norte da Colômbia. - Reprodução

"Apelamos ao Ministério da Agricultura para que ofereça oportunidades àqueles que perderam as suas colheitas e animais, criando alternativas de sustentabilidade para as comunidades camponesas", solicitou Carlos Camargo Assis, defensor público geral da Colômbia.

O Ministério Público afirmou que há dois meses foram emitidos alertas para retirada de moradores na região da barragem, que não foram levados em conta pelas autoridades.

Há quase uma semana, as chuvas registradas deixaram diversos municípios em alerta. Em alguns locais, houve danos a residências e transbordamento de córregos, entre outros efeitos.

O dique tem sido criticado por ambientalistas por afetar o fluxo natural do rio Caucae pelo risco de rompimento dos muros da represa, como já havia acontecido em 2021, de acordo com a mídia local.