Enchentes no Afeganistão causam ao menos 153 mortes; ONU aponta dobro da cifra

Cabul (Afeganistão)

Ao menos 153 pessoas morreram em enchentes repentinas no nordeste do Afeganistão, informou o ministério do Interior do Talibã neste sábado (11). Já segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU, foram 300 as vítimas das inundações em Baghlan, Takhar e Badakhshan, causadas por fortes chuvas na sexta-feira (10).

Menino tira lama de entrada de sua casa após enchentes no vilarejo de Baghlan-e-Markazi, na província de Baghlan, no nordeste do Afeganistão - Atif Aryan/AFP

As autoridades do Talibã disseram ter enviado helicópteros para tentar ajudar civis durante a noite após receberem relatos de que mais de cem pessoas estavam presas.

Muitos ficaram desabrigados e os sistemas de transporte, água e coleta de lixo foram "gravemente afetados", de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O impacto foi profundo, resultando em perda de vidas e feridos, com muitas pessoas ainda desaparecidas", disse o escritório da entidade no país em um comunicado divulgado na sexta.

Afegãos oram durante enterro de vítimas das enchentes no Afeganistão - Atif Aryan/AFP

A agência acrescentou que quatro centros médicos foram comprometidos e um, destruído pelas inundações. Ainda disse que estava enviando equipes de saúde para dar assistência nas áreas inundadas.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) contabilizou mais de 2.000 casas destruídas.

As inundações de uma primavera excepcionalmente chuvosa também afetaram outras províncias do Afeganistão. Cientistas afirmam que o país é um dos mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas, além de um dos menos preparados para suas consequências.