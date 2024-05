Columbia cancela cerimônia de formatura após protestos contra guerra em Gaza

São Paulo

Após ser palco de protestos estudantis contra a guerra na Faixa de Gaza durante semanas, a Universidade Columbia, em Nova York, cancelou a cerimônia de formatura programada para o próximo dia 15 de maio e decidiu fazer eventos menores para marcar a conclusão dos cursos.

Em vez do tradicional evento com todos os alunos, os estudantes terão homenagens individuais ao lado de seus pares em dias diferentes. A maioria das cerimônias, que deveriam acontecer no campus Morningside Heights, onde ocorreram os protestos, será transferida para o principal complexo atlético da universidade, segundo o comunicado.

Estudante agita bandeira palestina no telhado do Hamilton Hall, na Universidade Columbia, invadido em protesto contra a guerra na Faixa de Gaza - Caitlin Ochs - 30.abr.2024/Reuters

"Estamos determinados a dar aos nossos alunos a celebração que eles merecem e desejam", afirmou a instituição de ensino. "Nossos alunos enfatizaram que essas celebrações em menor escala das escolas são as mais significativas para eles e suas famílias. Eles estão ansiosos para atravessar o palco sob aplausos, sentindo o orgulho de suas famílias, e ouvir os palestrantes convidados de suas escolas."

A universidade, no entanto, não descarta a organização de um evento no dia da cerimônia.

"Estas últimas semanas foram incrivelmente difíceis para nossa comunidade. Enquanto focamos em fazer da experiência de formatura algo verdadeiramente especial, continuamos solicitando feedback dos alunos e estamos considerando a possibilidade de um evento festivo no dia 15 de maio para substituir a grande cerimônia formal", afirmou a universidade na nota.

A instituição no distrito de Manhattan foi o epicentro dos protestos que se espalharam por dezenas de universidades no mundo. Nos EUA, os atos fizeram parte da maior onda de protestos estudantis desde as marchas contra o racismo, em 2020, em resposta ao assassinato de George Floyd.

Na metade de abril, estudantes de Columbia montaram barracas no campus para protestar contra a guerra na Faixa de Gaza e foram seguidos por alunos de outras instituições dos Estados Unidos e de países como Austrália, França, Reino Unido e Canadá.

O acampamento foi alvo de duas ações policiais que levaram a pelo menos 200 prisões. A primeira tentou, sem sucesso, desmontar as barracas. Na segunda, agentes foram chamados para desocupar um prédio da universidade tomado pelos manifestantes horas depois de a direção de Columbia dar um prazo para o fim do acampamento, sob risco de punição a quem não saísse.

Prisões relacionadas a protestos contra a guerra aconteceram em mais de 40 universidades em todo os EUA, segundo o New York Times. O jornal americano estima que houve mais de 2.000 prisões —cerca de 300 delas apenas na madrugada da última quarta-feira (1º), no City College of New York e em Columbia.

Os atos arrefeceram no fim de semana, após a polícia desmontar o acampamento em Columbia e desocupar o prédio invadido por estudantes, mas deixaram debates em aberto na comunidade acadêmica.

Enquanto manifestantes, que englobam ativistas judeus pela paz, dizem estar sendo censurados por meramente criticar o governo israelense ou expressar apoio aos direitos dos palestinos, outros grupos argumentam que a retórica dos protestos é antissemita e, portanto, não deve ser tolerada.

Esse raciocínio foi utilizado por grupos que pressionaram a Universidade do Sul da Califórnia há duas semanas para vetar sua oradora principal, Asna Tabassum, uma estudante muçulmana, por suas visões pró-Palestina. A universidade, com sede em Los Angeles, posteriormente anunciou o cancelamento de toda a cerimônia.

Em comum, a maioria dos protestos pedia que as universidades se desconectassem de empresas que apoiam as Forças Armadas de Israel e se manifestassem a respeito do conflito. Na semana passada, Columbia afirmou que não revisaria seus investimentos em empresas ligadas a Israel e, em vez disso, investiria em saúde e educação em Gaza e tornaria mais transparentes os investimentos diretos da instituição.

A guerra, iniciada após um ataque do Hamas em Israel matar cerca de 1.200 pessoas em outubro, segundo Tel Aviv, já fez mais de 34 mil vítimas palestinas, de acordo com autoridades de saúde de Gaza, território controlado pelo grupo terrorista.