Elite do Vale do Silício abandona Biden e passa a apoiar Trump nas eleições

Alguns dos mais proeminentes capitalistas do Vale do Silício vão organizar uma angariação de fundos para Donald Trump no próximo mês, à medida que os republicanos conquistam terreno na comunidade de doadores de tecnologia, que é esmagadoramente democrata.

David Sacks e o colega investidor de tecnologia Chamath Palihapitiya, coanfitriões do popular podcast All-In, estão organizando uma angariação de fundos para Trump em San Francisco no dia 6 de junho, de acordo com convite obtido pelo jornal Financial Times.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante evento da Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês), em Dallas, no Texas - Justin Sullivan - 18.mar.24/Getty Images via AFP

O evento é um sinal de como os líderes nos círculos de elite da tecnologia estão se tornando cada vez mais críticos do presidente Joe Biden, com alguns considerando mudar a sua lealdade para Trump.

Os bilhetes para a angariação de fundos All-In custam pelo menos $ 50 mil por pessoa, embora benefícios VIP extras como lugares preferenciais para o jantar e uma foto com o ex-presidente possam ser adquiridos com $ 300 mil.

Jacob Helberg, um executivo sénior da Palantir que doou centenas de milhares para a campanha de Biden em 2020, anunciou recentemente uma doação de $ 1 milhão para a campanha de Trump. Ele disse que as políticas de fronteira do ex-presidente e a sua posição pró-Israel e anti-China foram o motivo da sua mudança do Partido Democrata.

"Quando pessoas como Palmer [Luckey], eu mesmo ou David Sacks apoiam abertamente Trump, não enfrentamos o mesmo tipo de reações e críticas que enfrentaríamos oito anos atrás", disse Helberg.

Trata-se de uma mudança cultural no Vale do Silício —há muito considerado um bastião progressista— que é impulsionada pela preocupação com questões como liberdade de expressão, regulação tecnológica e impostos.

Agora há um esforço por parte de líderes tecnológicos pró-Trump para convencer Elon Musk, proprietário da X, Tesla e SpaceX, a endossar o ex-presidente.

Musk apoiou anteriormente Biden, Hillary Clinton e Barack Obama. Mas ao longo do último ano, ele tem usado a X para instar o Supremo Tribunal dos EUA a anular a multa civil por fraude de Trump, defender a sua retórica incendiária e elogiar o seu senso de humor.

"Quanto mais injustos parecerem os ataques a Trump para o público, mais alto ele subirá nas pesquisas", escreveu Musk na semana passada para os seus 185 milhões de seguidores no X.

A jornada do bilionário de apoiante democrata a provocador libertário tem se desenrolado nas redes sociais. Ele rejeita cada vez mais o que chama de política desperta e a imprensa tradicional, enquanto critica a alegada censura dos conservadores e flerta com teorias da conspiração de extrema direita — pontos de discussão que frequentemente espelham os de Trump.

Ele também rotulou o julgamento do "dinheiro da compra do silêncio" do ex-presidente como "uma corrupção da lei" num post que Trump copiou e publicou no Truth Social, a sua própria plataforma de redes sociais.

Musk também tem sido igualmente franco nas suas críticas às políticas de imigração de Biden, à sua posição sobre cuidados transgênero e à sua acuidade mental. "Biden obviamente mal sabe o que está acontecendo. Ele é apenas uma fachada trágica para uma máquina política de extrema esquerda", escreveu no X no mês passado.

Muitos no círculo íntimo do bilionário veem Trump como uma vítima e consideram que a administração Biden é excessivamente hostil para com Musk —e temem que os seus próprios interesses possam estar em risco.

Mas Musk não endossou nem doou a nenhum dos candidatos. "A grande questão é se Elon Musk vai passar um cheque ou não", disse Charles Myers, doador e angariador de fundos democratas de longa data.

Musk e Sacks não responderam aos pedidos de comentário, mas Trevor Traina, ex-embaixador dos EUA na Áustria durante a administração Trump, disse: "Acho que podemos admitir que ele essencialmente já o fez [apoiar Trump]."

Ainda há figuras centrais do Vale do Silício que apoiam Biden, como o capitalista de risco Vinod Khosla e o CEO da Palantir Alex Karp, que doaram mais de $ 360 mil para a campanha de Biden no final do ano passado.

"Joe tem feito um trabalho razoavelmente bom, e Trump vai destruir a democracia", disse Khosla ao Financial Times. "A economia está muito melhor do que a imprensa e a percepção fazem parecer. Por isso, acho que o problema tem sido a comunicação."

Mas a proposta de Biden de quase duplicar as taxas de imposto sobre ganhos de capital para os americanos mais ricos, e a repressão agressiva às aquisições por Lina Khan, a sua presidente da Federal Trade Commission, assustaram muitas figuras da tecnologia.

"Se és um investidor de start-up ou um fundador de tecnologia, é muito difícil fazer uma aquisição porque a política antitrust da administração atual é tão restritiva", disse Helberg.

Em abril, Musk realizou um jantar anti-Biden em Hollywood ao lado de Sacks, com uma lista de convidados que incluía o bilionário empreendedor Peter Thiel, de acordo com um relatório que apareceu primeiro no Puck News. Thiel não planeja doar ou endossar nenhum candidato, disse uma pessoa familiarizada com seu pensamento.

Berin Szóka, presidente do think-tank sem fins lucrativos TechFreedom, disse que fundadores de tecnologia como Musk podem estar buscando alavancagem em batalhas sobre como regular o discurso online e a moderação de conteúdo ao se alinharem com Trump.

"Como um governo Trump se engajará em guerras a serviço de suas queixas e da guerra cultural?", ele disse. "Há alguns doadores muito significativos que se importam com isso."

Outros sugerem que existem incentivos comerciais para o bilionário e outros líderes de tecnologia apoiarem Trump em vez de Biden —a quem Musk já acusou anteriormente de ser um detrator contra a Tesla. Myers disse acreditar que Musk estava assustado que Trump fosse acabar com os subsídios para veículos elétricos, prejudicando diretamente a Tesla, e a Lei de Redução da Inflação.

"Essa é uma das razões pelas quais estou convencido de que Elon está se aproximando de Trump." Traina, o ex-embaixador de Trump, disse que grandes doadores estavam observando as pesquisas e fazendo apostas sobre como poderiam se posicionar para uma futura Casa Branca.

"Poderíamos falar sobre tendências como as pessoas colocarem a inflação e a segurança na fronteira à frente de questões como o aborto, mas acho que a realidade é mais que está cada vez mais óbvio que Trump vai ganhar e as pessoas querem se posicionar favoravelmente para os próximos quatro anos", ele disse.

Szóka concorda que os apoiadores de Trump estão buscando favores, bem como fazendo apostas em uma corrida que pode ser muito acirrada. "Tudo isso se trata de intrigas palacianas e política palaciana e de quem tem a atenção do imperador", ele disse.