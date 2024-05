Embaixador britânico no México é demitido após apontar arma para colegas; veja vídeo

Cidade do México e Londres

O embaixador do Reino Unido no México foi demitido de seu cargo no início deste ano após apontar um fuzil para um funcionário local da embaixada em um incidente registrado em vídeo postado nas redes sociais.

Jon Benjamin estava em uma viagem oficial a Durango e Sinaloa, dois estados do norte do México com forte presença de cartéis de drogas, quando pegou uma arma no veículo em que estava viajando e apontou para um colega, segundo o vídeo e testemunho de pessoas próximas.

Autoridades estrangeiras visitando partes perigosas do México viajam geralmente com equipes armadas para proteção. Benjamin, um diplomata de carreira, foi demitido do cargo logo após o episódio em abril, disseram.

Um vídeo do incidente foi publicado em uma conta anônima no X nesta semana, aparentemente controlada por funcionários da embaixada incomodados com o episódio. No clipe de cinco segundos, o carro parece estar parado, e o rosto do colega está borrado.

"Em um contexto de assassinatos diários no México pelo tráfico de drogas, ele ousa fazer piada", disse a conta anônima.

Benjamin não está mais listado como embaixador no site do governo britânico, com o ex-vice agora como "chargé d'affaires" —"encarregado de negócios", funcionário que assume a chefia de uma missão diplomática. Benjamin, que ainda trabalha para o Ministério de Relações Exteriores após o desligamento como embaixador, não respondeu aos pedidos de comentário no LinkedIn e X.

Benjamin ingressou no serviço diplomático em 1986 e assumiu postos na Turquia, Gana, Indonésia e EUA. Ele era embaixador do Reino Unido no México desde 2021 e também dirigiu anteriormente uma academia para funcionários do serviço exterior.

O Ministério de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (FCDO, na sigla em inglês) disse: "Estamos cientes deste incidente e tomamos as medidas apropriadas. Quando surgem questões internas, o FCDO tem processos de RH robustos para lidar com elas."

O México está passando por uma onda de violência que vem crescendo há mais de uma década. Números recordes de pessoas foram assassinadas e desapareceram durante o governo atual do presidente Andrés Manuel López Obrador.

As relações entre o Reino Unido e o México sempre foram amigáveis, mas um tanto distantes, com grande parte do comércio centrada nos setores automotivo, de alimentos e bebidas. O México, que é a segunda maior economia da América Latina, é membro do acordo comercial CPTPP (Acordo Compreensivo e Progressivo para Parcerias Transpacíficas), que engloba 11 países, incluindo Austrália e Japão, e ao qual o Reino Unido aderiu no ano passado.

O Reino Unido começou a negociar um novo acordo de livre comércio com o México em 2022, embora o progresso tenha sido limitado. Neste domingo (2), o país pode eleger Claudia Sheinbaum como sua primeira presidente mulher, após campanhas marcadas por violência generalizada e assassinatos de candidatos.