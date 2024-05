Otan tem apenas 5% das defesas aéreas para proteger seu flanco oriental

Praga e Londres | Financial Times

A Europa tem apenas uma fração das capacidades de defesa aérea necessárias para proteger sua ala leste, de acordo com cálculos internos da Otan, expondo a escala das vulnerabilidades do continente.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia destacou a importância da defesa aérea, já que Kiev implora ao Ocidente por sistemas adicionais e foguetes para proteger suas cidades, tropas e rede de energia contra ataques aéreos diários.

Um caça da Força Aérea da Romênia decola da base aérea de Siauliai, na Lituânia, durante exercício conjunto da Otan - John Thys - 4.jul.23/AFP

Mas, de acordo com pessoas familiarizadas com planos de defesa confidenciais elaborados no ano passado, os Estados da Otan são capazes de fornecer menos de 5% das capacidades de defesa aérea consideradas necessárias para proteger seus membros na Europa central e oriental contra um ataque em grande escala.

Um diplomata sênior da Otan disse que a capacidade de se defender contra mísseis e ataques aéreos era "uma parte importante do plano para defender o leste da Europa de uma invasão", acrescentando: "E no momento, não temos isso."

Os ministros das Relações Exteriores da Otan se reunirão em Praga nesta quinta-feira (30) para dois dias de conversas com o objetivo de se preparar para uma cúpula dos líderes da aliança em Washington em julho, onde o reforço da defesa europeia será um tema central.

Alguns líderes europeus e autoridades militares disseram que a Rússia poderia ter a capacidade de atacar um Estado-membro da Otan até o final da década.

Em uma importante revisão de defesa no ano passado, o governo do Reino Unido descreveu o "desafio de proteger contra ataques do céu" como sendo "o mais agudo em mais de 30 anos".

O intenso uso de mísseis, drones e bombas planadoras altamente destrutivas da era soviética pela Rússia na Ucrânia acrescentou urgência aos esforços dos membros da Otan para aumentar os gastos com defesa após décadas de cortes orçamentários militares.

"A [defesa aérea] é uma das maiores lacunas que temos", disse um segundo diplomata da Otan. "Não podemos negar isso."

O fracasso dos Estados europeus da Otan nos últimos meses em fornecer equipamentos adicionais de defesa aérea à Ucrânia destacou os estoques limitados do continente dos sistemas caros e lentos de fabricar. Isso também provocou uma série de iniciativas sobrepostas para tentar encontrar soluções de longo prazo.

No ano passado, a Alemanha lançou sua iniciativa Sky Shield com mais de uma dúzia de outros países da UE para desenvolver um sistema de defesa aérea compartilhado usando tecnologia desenvolvida por EUA e Israel. No entanto, a França criticou publicamente a proposta e ofereceu um conceito rival apoiado por um número menor de aliados.

Na semana passada, Polônia e Grécia pediram à Comissão Europeia que ajudasse a desenvolver e potencialmente auxiliasse no financiamento de um sistema de defesa aérea pan-europeu, proposta que a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, indicou que apoiaria. Algumas capitais da UE sugeriram levantar dívida comum para financiar projetos de defesa.

Em uma carta enviada a Von der Leyen, os premiês grego e polonês, Kyriakos Mitsotakis e Donald Tusk, descreveram a defesa aérea como uma "importante vulnerabilidade em nossa segurança", acrescentando que a Guerra da Ucrânia ensinou "lições que não podemos mais ignorar".

A proliferação de drones de ataque baratos e de longo alcance, como os usados pela Rússia contra a Ucrânia, aumentou essas preocupações. "Os ataques de longo alcance não são mais uma capacidade de superpotência", disse um oficial de defesa ocidental.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Uma autoridade da Otan disse que "os alvos de capacidade e os planos de defesa são sigilosos", mas acrescentou que as defesas aéreas e de mísseis "são prioridades máximas" e que "os estoques foram reduzidos".

"Os novos planos de defesa da Otan também aumentam significativamente os requisitos de defesa aérea e de mísseis em quantidade e prontidão", disse a autoridade, acrescentando que os países estavam investindo em novas capacidades de defesa aérea, incluindo caças. "Portanto, estamos confiantes de que a dissuasão da Otan contra a Rússia permanece forte", acrescentou.

Logo após a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, os EUA implantaram um sistema de defesa aérea Patriot para proteger um aeroporto no sul da Polônia que se tornou um hub para o envio de armas ocidentais para Kiev.

Mas autoridades dizem que os membros da Otan têm tão poucos sistemas desse tipo para poupar que sua capacidade de implantar mais além de seus próprios territórios é severamente limitada.

No Reino Unido, os seis destróieres Type 45 da Marinha Real estão equipados com sistemas de defesa contra mísseis balísticos, mas os navios foram prejudicados por falhas de projeto. O Exército britânico também possui seis sistemas de defesa aérea terrestre de última geração Sky Sabre, mas seus interceptores de mísseis têm um alcance de cerca de 40 km, e dois dos sistemas estão no exterior.

"A capacidade de defesa aérea do Reino Unido é totalmente inadequada", disse Jack Watling, um pesquisador sênior do think tank Royal United Services Institute em Londres.

A integração total dos vários sistemas de defesa aérea da Europa poderia ajudar a compensar a lacuna criando uma densa malha de sensores e interceptores em todo o continente. Mas "as tentativas de atualizar a infraestrutura de comando e controle da Otan para a defesa aérea nunca saíram do papel", disse Watling.